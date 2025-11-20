極度危險！俄間諜船「琥珀號」闖英國海域 竟用雷射照射P-8巡邏機

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據專業航空網站《The Aviationist》報導，英國國防大臣希利(John Healey)週三(19日)證實，俄羅斯間諜船「琥珀號」(Yantar)在蘇格蘭沿岸的英國海域邊緣活動時，竟使用雷射照射正在執行監視任務的英國皇家空軍P-8「海神」巡邏機。希利痛批俄方此舉「極度危險」。

希利在記者會上表示，英國出動了皇家海軍護衛艦與P-8巡邏機全程監控該船動向，期間「琥珀號」將雷射指向了英軍飛行員。對飛機照射雷射可能導致飛行員暫時失明，嚴重危及飛行安全。這是該船今年第二次進入英國水域。雖然希利未說明確切時間，但據BBC報導，事件發生在過去兩週內。

希利也直接向莫斯科喊話：「我要給俄羅斯和普廷的訊息是：我們看得到你，我們知道你在做什麼。」他警告，若「琥珀號」繼續南下，英國已準備好回應。

為反制威脅，希利透露已修改皇家海軍的交戰規則，允許在英國「廣泛水域」內更緊密地追蹤該船，並強調已備妥軍事選項以防局勢升級。對此，俄羅斯大使館發布聲明，否認對英國水下通訊感興趣，並反批倫敦當局患有「恐俄症」與「軍事歇斯底里」，導致歐洲安全惡化。

「琥珀號」隸屬於俄羅斯國防部深海研究總局，名義上是「海洋研究船」，但西方情報界普遍視其為間諜船。希利指出，該船是俄羅斯艦隊的一部分，旨在威脅英國與盟友的水下基礎設施，具備「平時監視、戰時破壞」的能力。分析家懷疑，該船可能搭載遙控潛水器，能攔截甚至切斷海底電纜。

