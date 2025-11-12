極度天真？藍委徐欣瑩竟要陸委會「帶沈伯洋去中國澄清誤會」
即時中心／林韋慈報導
中國日前以「分裂國家罪」對民進黨立委沈伯洋立案調查，並發出全球紅色通緝令，引發熱議。國民黨立委徐欣瑩今（12）日在立法院內政委員會質詢時，竟質疑陸委會主委邱垂正沒有好好與中國交流，還建議邱垂正跟中國好好談，「帶民進黨立委沈伯洋過去澄清一些誤會」；邱垂正則回應，若是在等尊嚴、兩岸有需要、人民支持的情況下，這當然是陸委會的職責所在，但在併吞台灣的政治前提下沒有空間。
徐欣瑩提到，邱垂正身為陸委會主委，應該進行破冰之旅、和平之旅，率先去大陸交流。邱則回應，「如果是對等尊嚴，兩岸有需要、人民支持，這當然是陸委會職責所在。但截至目前，中國仍要求我們要答應他們一個中國原則的九二共識，沒有中華民國存在空間，我們無法答應這種消滅中華民國、併吞台灣的政治前提。」
針對邱垂正的回應，徐欣瑩竟建議邱去跟中國反映，「你有提過要過去嗎？你就去好好跟他談嘛！軟硬的話都可以講啊！甚至可以帶民進黨立委沈伯洋過去澄清一些誤會也不錯，對不對？」
「陸委會不跟中國交流是件很奇怪的事情，大家都覺得陸委會可以裁撤，陸委會就變台商協助會就好了，根本不需要跟各部會同等位階的陸委會，因為你們根本都沒去交流啊。」徐欣瑩質疑，「陸委會可以代表中華民國尊嚴去中國表達嚴正立場，這國民黨都支持，我也認同對等尊嚴，但陸委會都採取『三不政策』，不接觸、不交流、不互動。」邱垂正則回應，陸委會沒有不交流，還是推動健康永續交流，讓兩岸能夠和平穩定。
原文出處：快新聞／極度天真？藍委徐欣瑩竟要陸委會「帶沈伯洋去中國澄清誤會」
