「極智烹飪新時代」美善品多功能料理機 TM7 帶你邁入「生活美味新篇章」

【警政時報 司徒／臺北報導】當廚房成為生活美學的舞台，料理不僅是日常，更是一場靈感與科技交織的體驗。德國福維克集團(Vorwerk Group) 旗下的頂級智能料理機品牌 Thermomix 美善品，舉辦 TM7 新品體驗會，以「智能・美味・質感生活」為主題，在主持人蔣偉文引導下，邀請貴賓走入結合科技與風味的感官饗宴，正式揭開極智烹飪的新時代。

左起-美善品品牌好友潘主廚、幸福煮夫 蔣偉文出席美善品多功能料理機TM7 新品體驗會。(圖/Thermomix 美善品 提供)

現場以輕奢溫潤的氛圍打造專屬美善品的互動式廚房。柔和燈光與料理香氣交織出居家般的溫暖感，讓嘉賓在愉悅氛圍中一邊享受美食，一邊親身體驗 TM7 帶來的智慧烹飪魅力，感受「科技也能有溫度」的品牌精神。

美善品品牌好友潘主廚 使用TM7烹製奶油馬鈴薯泥。(圖/Thermomix 美善品 提供)

活動特別邀請知名主廚 潘瑋翔 現場示範，以 全新 Thermomix TM7 製作經典法式料理「莓果鴨胸佐馬鈴薯泥」。從蒸煮鴨胸、製作細緻綿密的馬鈴薯泥，到以酸甜莓果醬提升層次，展現科技與廚藝的完美融合。主廚流暢的操作讓現場賓客讚嘆：「有了 TM7，家裡也能開餐廳！」

使用美善品TM7烹煮莓果鴨胸佐馬鈴薯泥。(圖/Thermomix 美善品 提供)

體驗會也安排嘉賓親手操作，透過「引導式烹煮」功能，製作出多道令人驚艷的料理——完美熟度的溫泉蛋、翠綠香脆的炒花椰菜，以及五分熟骰子牛。精準掌控時間、溫度與口感，讓料理變得輕鬆又有成就感。賓客驚喜表示：「不只是餐廳級料理的幫手，更是生活中不可或缺的智慧夥伴！」

全新 Thermomix TM7 承襲德國工藝精神，結合升級版 AI 智慧雲端食譜資料庫、10 吋直覺觸控螢幕 及 超過 20 種烹飪模式，讓烹飪不再是繁瑣任務，而是生活的樂趣。無論是家庭聚餐、節慶宴客或日常健康飲食，TM7 皆能輕鬆實現「節慶大菜 × 日常小食」的完美平衡，展現現代廚房的智慧新風格。活動在滿滿笑聲與香氣中圓滿落幕，嘉賓們不僅品嚐了 TM7 帶來的創新美味，更體驗到 「科技讓生活更有質感」 的福維克精神。

