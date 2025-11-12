極樂淫妻「前後都玩」開創約砲新見解！超綠三寶爸痛揭家醜…心碎斷婚

記者陳弘逸／台中報導

台中人夫大壯（化名）婚後12年，育有3名子女，但妻子小花（化名）婚後早出晚歸，又不照顧子女，四處跟其他男人約砲，丈夫心寒訴請離婚；小花則駁斥指控，對約砲的見解，是解決生理需求並無觸法，也明確拒絕砲友「真槍實彈」。但私下對話內容提及「可以榨乾很多男生」、「前面跟後面都玩」等充滿露骨、性暗示、情慾挑逗話語，嚴重影響夫妻情感，法院審理後，判准離婚。

判決指出，男子大壯（化名）2013年2月21日跟女子小花（化名）結婚，婚後育有3名子女，妻子婚後早出晚歸，作息不正常，且房間髒亂不打掃，也未盡扶養照顧責任，甚至在女兒罹患腸病毒期間，長達2週沒前往探視，還在外欠下鉅額債務，引來地下錢莊上門討債，還拿彈珠槍擊破一樓大門玻璃、車輪多次被刺破。

妻子小花闖下大禍，對家庭都置若罔聞，還在2024年3月1日離家出走，不告而別，持續在外跟其他男人約砲，讓大壯心寒，無奈向法院訴請離婚，同時聲請小花不宜擔任子女親權人。

小花則反駁指控，有盡到為人媳婦、為人母、為人配偶的責任義務，是丈夫自行換掉子女手機號碼，斷絕聯繫，告知校方禁止接觸，剝奪親權。

至於約砲部分，小花的見解則是，網路世代下，平台多元化，「只是解決私人生理需求，人之常情，並無違法」且夫妻兩都有電愛、網愛、訊愛，甚至一起看成人直播跟影片，更強調，只是個人紓壓、解決生理需求，並無觸法，且煽情文字並未在公開場所呈現，也明確告知：「拒絕，不要真槍實彈」。

關於錢莊上門討債，小花解釋，小額經營小本生意因家父住院，中斷收入，才會欠債，丈夫大壯不願意幫忙才導致，且花錢絕非人娛樂，都是為家庭付出；主張沒有離婚意願，不同意離婚，願意好好工作、規劃償還，也願意調整、修改不好的地方。

綜合相關證據，小花跟砲友對話提及，「我很X」、「很滋潤耶」、「還有可以榨乾很多男生」、「前面跟後面都玩」、「很多姿勢都玩」、「深喉嚨」內容充滿露骨、性暗示、情慾挑逗話語，女方甚至傳送自己私密性影像給對方，行為明顯逾越已婚男女與配偶以外之人的交往分際，嚴重影響夫妻間情感和諧，並對家庭圓滿造成難以彌補之傷害。

法官審理後，判准離婚，至於3名未成年子女的權利義務行使，由夫妻共同負擔，但大壯為主要照顧者，全案可上訴。

