極樂畫面流出！前黑澀會美眉「伴遊小鮮肉」被抓包 對象曝光是他

記者蔡維歆／台北報導

Apple激推《 Baby Shark 守護海洋大冒險》每個設施都玩好玩滿。（圖／翻攝自Apple IG）

兒童界的 Super Star、在 YouTube 擁有百億流量的巨星 Baby Shark「鯊魚寶寶」旋風即將席捲南台灣！由綠雷德創新股份有限公司與富邦兒少內容有限合夥聯合主辦的《Baby Shark 守護海洋大冒險》展覽，自4月於台北開展以來好評如潮。主辦單位今日正式宣布，台北場現已進入最終倒數階段，並將於7月1日起盛大移師高雄駁二藝術特區，伴南台灣的小朋友共度精彩暑假！

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Apple大讚「神隊友展覽」讓兒子八寶回家秒入睡。（圖／翻攝自Apple IG）

《我愛黑澀會》出道人氣藝人Apple （黃暐婷）及兒子八寶蒞臨展覽，體驗後Apple表示：「很開心帶兒子２訪，每個設施都玩好玩滿！我們整整玩了3個小時才離開，媽媽們已累癱。」Apple 分享，兒子是Baby Shark的粉絲，第一次是在五一連假期間前往，沒想到八寶一踏入展區，立刻被繽紛的海洋世界與 Baby Shark 擄獲，不過因為連假人潮太多，八寶沒玩夠盡興。

為此，Apple決定平日再次二訪，還帶八寶的好朋友們一起同樂，每個設施都玩好玩滿，整整玩了3個小時才離開。Apple笑說：「推薦喜歡鯊魚寶寶的小朋友們都來放電，小孩看到偶像的眼神就是不一樣，玩起來都特別起勁，回到家香甜秒入睡。」徹底解放無限體力！《Baby Shark 守護海洋大冒險》展覽即將自7月1日起至9月6日於高雄駁二藝術特區P2倉庫展出，高雄親子暑假避暑首選，跟著全球超人氣巨星 Baby Shark 一起守護海洋、清涼出遊！

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