極渦發威東北亞有暴風雪「外蒙古零下40度」 鄭明典曝台灣最冷時刻

前氣象局長鄭明典在臉書指出，極渦發威，北美和東北亞地區有暴風雪，台灣因東亞冷空氣南下影響，預測最低溫將出現在21日入夜到22日清晨之間。（圖／翻攝自鄭明典臉書）

中央氣象署表示，今（20）日強烈大陸冷氣團南下，全台各地氣溫驟降。前氣象局長鄭明典今日在臉書談及這一波冷空氣外流，目前北極上空對流層頂有分裂的「北極渦旋」正橫掃北美與亞洲地區，造成美國暴風雪、外蒙古跌破攝氏零下40度。而台灣同樣受到影響，最低溫預期出現在21日入夜後到22日清晨之間。

鄭明典在臉書發文表示，目前北極上空對流層頂呈現「波數2」的環流結構，分裂的「北極渦旋」正分別橫掃北美與亞洲地區。北美的分裂極渦離開北極圈後，和中緯度暖空氣產生作用，造成美國暴風雪；亞洲的分裂極渦也和中緯度暖空氣起作用，東北亞地區不少地方發生暴風雪之外，外蒙古更出現攝氏零下40度低溫。

廣告 廣告

鄭明典分析，由於本次冷空氣出海路徑偏北且偏東，往南輸送的力道相對較弱，對台灣雖有顯著影響，但預估強度維持在強烈大陸冷氣團。台灣最低溫預期出現在21日（周三）入夜至22日（周四）清晨，屆時北部氣溫將持續偏低，中南部則呈現日夜溫差劇烈的氣候型態。

值得關注的是，鄭明典也有曬出衛星雲圖，上頭已出現明顯的「雲街」現象，他進一步解釋，當北方強冷空氣流經較暖的海面時，會形成一串串排列如線狀的小積雲，目前日本海及黃海一帶的雲街清晰可見，這正是冬季強冷空氣出海的典型特徵。

這波冷氣團影響將持續至23日（周五）清晨，北部及東北部民眾需做好保暖措施，農漁養殖業也應防範低溫寒害。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

不只5000！啃老兒每月向父母討3、4萬 親友怒斥：向神求的兒子竟來討債

蘆洲蔥油餅夫妻慘死刀下！里長還原破門瞬間 警火速擋人：很血腥

從小被打到大！不滿父母管教太嚴格 蘆洲逆子預藏開山刀狠心殺雙親