極渦發威！全球多處暴風雪 鄭明典曝「台灣這時間」最冷

記者施春美／台北報導

今天是「大寒」，且強烈大陸冷氣團南下，氣象署今（20）針對7縣市發布低溫特報。前氣象局長鄭明典在臉書表示，北極冷空氣外流，導致北美與東北亞不少地區出現暴風雪，目前預估台灣受影響的程度達「強烈大陸冷氣團」等級，最低溫預期出現在週三（21）日入夜至22日清晨之間。

鄭明典在其臉書秀出一張高層圖並表示，目前北極冷空氣外流。在北極上空有2個低壓和2個高壓環繞。這2個低壓就是分裂的「北極渦漩」（簡稱極渦），北美（圖的上方）的分裂極渦離開北極圈後，和中緯度暖空氣遭遇後，目前正給北美很多地帶來暴風雪！

鄭明典並表示，亞洲（圖的下方）的分裂極渦，也和中緯度的暖空氣起作用，導致東北亞地區不少地方出現暴風雪，外蒙古出現零下40度以下低溫，中國和韓國等地發布寒潮告警，日本有強烈寒流警告。東亞的冷空氣稍後也會南下影響台灣，只是這次冷空氣出海路徑偏北和偏東流動，往南的分量較弱。因此，他預估台灣受影響的程度是在「強烈大陸冷氣團」等級。

鄭明典表示，台灣此次最低溫預期會出現在21日入夜後到22日清晨之間，但從今（20）晚起到週五清晨，北部氣溫都會偏低，中南部則是早晚涼冷，日夜溫差大的天氣。

由於強烈大陸冷氣團南下，氣象署今下午也針對新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、金門縣這7縣市發布低溫特報，影響時間為20日下午至21日晚上。

