極端低溫與劇烈溫差威脅心血管！ 年輕人也應提高警覺
【NOW健康 楊芷晴／特別報導】隨著強烈大陸冷氣團連番南下，極端低溫與劇烈溫差對心血管健康帶來嚴重的威脅。醫師示警，高血壓、高血糖、高血脂（三高）患者，以及飲食、作息不正常，工作壓力大等族群，因血管調節能力較弱，無法負荷血壓驟升，容易導致血管破裂、腦中風或心臟衰竭等危機。寒流期間，高風險族群務必強化保暖並定時監測血壓，以防範突發性重大心血管事件風生。
冷天慎防猝死、腦中風！ 三高、血液循環不良者尤其注意
南和診所張志誠醫師表示，醫學研究統計，寒冷天氣下，中高齡民眾因為心血管問題產生猝死機率較高，此外，由於國人生活型態改變，飲食西化，或是有高血壓、糖尿病和高膽固醇的三高族群增多，罹患心血管疾病的年齡層有逐漸年輕化的趨勢，臨床上也看到30、40歲中風的案例。
腦中風可分為出血性中風和缺血性中風兩大類型，出血性中風是因為血管脆弱，可能在無法承受溫度變化之下，血壓忽高忽低，劇烈波動，造成脆弱血管破裂，最後導致腦出血。
缺血性中風則容易出現在高血脂、糖尿病患者，血管細微、血流不順，甚至形成血栓，導致腦栓塞中風，是最常見的中風類型，除了三高患者須提高警覺，血液循環不良也是原因之一。
腦中風的症狀包括出現口齒不清、單側手腳無力、眼歪嘴斜、流口水和行動不便，若出現其中一項症狀，應緊急撥打119及時就醫，進一步詳細檢查。通常掌握黃金3小時以內打通急性血栓，有機會恢復血管通暢，降低可能的中風後遺症。
血液循環不良恐為中風前兆 年過半百半夜常出現腳抽筋是警訊
血液循環不良是腦中風的重要警訊，可能出現末梢麻木、頭暈或視力模糊等非典型症狀，長期下來更成為中風的潛在因子，應提早留意預防。張志誠醫師歸納罹患腦中風的高風險族群，除了家族遺傳，三高問題，飲食過油過鹹、暴飲暴食，常熬夜，壓力大情緒緊張，抽菸，肥胖和久坐缺乏運動等因素。
若50至55歲以上半夜常出現腳抽筋，即為血液循環不佳的表現，應盡早保養。日常可適當攝取保健品如B群、銀杏萃取物和綜合維他命。臨床上，張志誠醫師遇過不少糖尿病、心臟病患導致缺血性腦中風的案例，藉由施打銀杏葉萃取物保養搭配運動復健，幫助促進腦部和局部四肢循環，原本會流口水、行動不便，輔助治療1至3個月，說話變得較清楚、行動力更進步，整體恢復看得見成效。甚至後期糖尿病患者血管愈來愈細微，介入銀杏葉萃取物治療，也有助血液暢通、控制三高。
張志誠醫師呼籲「預防更勝於發生後的治療」，尤其在寒冷季節務必提高警覺，留意血壓控制及適時做好保暖措施。平時居家應準備血壓計，定時測量心跳血壓，一般人約舒張壓80mmHg/收縮壓130mmHg，老年人可放寬至舒張壓90mmHg/收縮壓140mmHg，若持續超標，建議就醫諮詢是否服藥控制。
銀杏葉萃取物兩種活性成分助末梢循環 這些人使用前應先諮詢
許多民眾在冬天會出現手腳冰冷、甚至發麻現象，前往藥局詢問改善方式，來藥局游純宜藥師表示，市面上保健品如魚油、銀杏、Q10能幫助暢通血路、促進循環；紅麴和納豆則有助清除血脂，但紅麴成分與降血脂藥物相似，兩者不可混用，以免增加肝腎損傷或橫紋肌溶解風險，建議與醫師諮詢確認。
坊間銀杏葉相關產品選擇多，尤其原料來源、是否經過認證以及服用成效，民眾常不知該如何挑選適合的保健產品。游藥師舉循利寧為例，其特殊專利萃取純化的技術，保留精華及足夠的濃度，不僅品質有保障、服用也安心，且經過國際實證具明確的改善效果。
▲游純宜藥師舉循利寧為例，其特殊專利萃取純化的技術，保留精華及足夠的濃度，品質有保障、服用也安心。（圖／游純宜藥師提供）
循利寧的主要成分是銀杏葉萃取物，包括類黃酮和萜類兩種活性成分，透過類黃酮達到抗氧化、清除自由基，保護腦神經作用；萜類則能抑制血小板凝集，減少血栓形成。整體來說，具有抗氧化、抗血栓，並促進腦部及末梢血液循環，改善循環不良引起的不適症狀。
游藥師分享一位年近80歲阿嬤，因下肢痠麻，日常行走和生活作息不便，曾就醫服用醫師開立的銀杏處方用藥和其他保健品，仍未明顯改善，於是建議服用國際有實證療效的循利寧，約10天後感覺不適症狀明顯緩解，目前持續服用保養。
不過，由於銀杏葉萃取物具有活血作用，游藥師提醒，倘若目前正在服用類固醇止痛藥或阿斯匹靈、抗凝血藥劑等，抑或服用抗癲癇藥物，服用前應先諮詢醫師或藥師評估是否能同時或是錯開時間服用為宜。至於若近期要進行手術，建議在術前與術後能暫停服用，以免提高出血風險。
腦中風趨年輕化！ 專家提醒冬天溫差過大應確實做好保暖工作
游藥師強調，腦中風並非老年人專利，有些年輕人已有高血壓卻不自知，曾遇過一名年僅20多歲年輕人，平常沒有特別不適症狀，收縮壓一量竟超過190mmHg，表示血管彈性不佳，這很可能是日後引發中風的潛在危機，必須正視並及早開始保養預防，有中風家族史的民眾更不應掉以輕心。
張志誠醫師則提醒，盡量避免溫差過大、忽冷忽熱的環境，外出時應做好頭、頸和胸口的保暖措施，多吃熱食、避免吃冷食，飲食少油少鹹。特別要注意冬天在浴盆洗澡時，不要一開始就放溫度過高熱水，先放溫水再逐步添加熱水，以免心臟或血管負荷過大，尤其留意避免在過熱的浴盆後立即起身，應盡快保暖穿衣。
