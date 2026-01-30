極端低溫襲烏 川普稱蒲亭同意停火一週

記者施欣妤／綜合報導

美國總統川普29日表示，俄國同意暫停攻擊烏克蘭首都基輔等城鎮，停火為期一週；但未說明生效時間。對此，烏國總統澤倫斯基感謝美方斡旋，並期盼俄方履行承諾。

川普表示，由於烏克蘭將迎來異常寒冷的天氣，因此他「親自要求」俄國總統蒲亭在接下來一週，停止空襲基輔等烏國城鎮，且獲蒲亭同意。不過，川普未說明停火生效時間，也不清楚俄方是否會停止攻擊行動。

進入冬季後，俄軍持續打擊烏克蘭關鍵基礎設施，企圖削弱軍民抵抗意志，多地民眾被迫忍受沒有暖氣的生活。而基輔29日晚間起氣溫驟降，預計恐降至攝氏零下24度。

澤倫斯基感謝川普的斡旋，也希望美方協助確保相關協議執行，坦言空襲造成的能源危機，對基輔等地居民造成巨大影響。歐盟執委會之前曾宣布向烏克蘭提供1.45億歐元（約新臺幣54億元）緊急援助，幫助烏國人民度過嚴冬。

由於基礎設施遭俄軍破壞，基輔多地設立臨時供暖設施，提供民眾暫時避難。（達志影像／路透社）