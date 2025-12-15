極端保守派卡斯特當選 智利將迎民主化以來最右翼政府

智利極端保守派候選人卡斯特( José Antonio Kast)14日贏得智利總統決選，擊敗了左翼執政聯盟的候選人，智利將準備迎接35年民主歷史上最右翼的政府。

隨著95%的選票完成計票，卡斯特的得票率達58%，智利選民以壓倒性的票數支持他打擊日益猖獗的犯罪、驅逐成千上萬非法移民，以及振興疲軟經濟的承諾。

卡斯特的挑戰者、共產主義候選人賈拉，得票率為41%。她曾擔任左翼現任總統波里奇(Gabriel Boric)的勞動部長。

賈拉在社群媒體上寫道：「民主的聲音響亮且明確」，她承認敗給卡斯特，並賀喜他競選成功。

卡斯特的支持者在街頭上歡慶，高喊他的名字並鳴響汽車喇叭。

卡斯特的競選發言人斯奎拉(Arturo Squella)在智利首都聖地牙哥的黨部宣布勝選。

卡斯特告訴記者：「我為我們所做的工作感到驕傲」，「我們對於應對智利當前危機的這項巨大挑戰，深感責任重大。」

卡斯特的勝選代表的拉丁美洲一系列選舉的最新一例，從阿根廷到玻利維亞，這些選舉推翻了現任政府，選出右派領導人執政。 (編輯:柳向華)