極端冬季風暴南侵 佛州下探攝氏零度

先看到美國 新一波冷空氣 還是炸彈氣旋威力，最連不太下雪的佛羅里達，可能都會降溫到零度以下** 極度寒冷的天氣正接連侵襲美國，最近的冬季風暴已經奪走至少85條人命，現在各州嚴陣以待，因為又有新一波迅速增強的冬季風暴逼近，被稱為炸彈氣旋，CNN指出，炸彈氣旋將把極冷空氣往南輸送，使一些通常不會出現明顯冬季天氣的地區降雪，就連最南端的州之一佛羅里達州，恐怕都出現攝氏0度低溫。

渡輪緩緩駛在冰面上，看起來彷彿就在極地冰河，四周都是大片浮冰，其實這是美國紐約州哈德遜河，遭到冬季風暴全面冰封。 紐約市長｜曼達尼：「我們城市部分地區積雪近1英尺厚，然而 今天我們的城市已恢復正常運作，歸功於我們制訂的計畫，和無數市政工作人員的辛勤付出，。」

美國過去近一周遭冬季風暴侵襲，奪走數十條人命。至今嚴寒天氣仍未退場，更令人憂心的是，另一股迅速增強的冬季風暴來勢洶洶，被稱為「炸彈氣旋」。氣象單位警告，這一波風暴南壓到美國東南部與中部部分地區，將出現異常大雪與破壞性強風，攝氏0度線一路南推，甚至逼近佛羅里達州，恐出現破紀錄低溫。 民眾：「我昨晚才剛從新澤西過來，這裡真的暖和多了，我知道接下來幾天還是會有點冷，但穿件長袖就能應付。」

民眾：「這樣真的不行，我們需要把溫暖的氣溫帶回來，我在此發出強烈呼籲，拜託別再來什麼北極冷鋒了。」

CNN指出，風暴風力尤其是在沿海地區，陣風可能接近颶風等級。 民眾：「北卡羅來納州，2周內連續遭遇冰暴和暴雪，確實有點出乎意料 你知道，這不像北卡羅來納州的天氣，不過 我們正在應對。」

目前全美2700萬人處於冬季風暴警報下，範圍涵蓋喬治亞州、卡羅來納州、維吉尼亞州南部等地。其中在密西西比州和田納西州，仍有至少23萬戶停電已經超過6天。喬治亞州州則宣布進入緊急狀態。

