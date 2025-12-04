極端冷熱醫學研究 心肺疾病風險增加

天氣的極熱與極冷 都會誘發 慢性肺阻塞，醫生建議 年長者 呼吸道脆弱族群 天氣比較熱的時候 要適時補充水分 保持呼吸道濕潤。氣溫驟降變冷時 要做好保暖 才不會傷肺。另外施打像是流感 或肺炎鏈球菌疫苗 都能多一道防線。平時保持 有氧運動 像是健走 游泳，以及腹式呼吸、擴胸運動，都能 訓練肺活量，提高心肺的耐受力**極端溫度對人類健康、生態、經濟的影響不容小覷，而近期有台北醫學大學的研究就指出，不論是高溫或低溫，都會增加慢性阻塞性肺病和其他心肺疾病發病、死亡風險，這分研究也刊登在《整體環境科學》期刊，專家也提醒，特別是年長者與亞洲族群還有女性，更應該要特別留意。

有時候是風雨大到讓人站都站不穩過沒幾天，卻又見到艷陽高照，這種極端氣候，不只讓各地天災不斷，民眾健康也受到威脅。新光醫院健康管理部醫療副主任 柳朋馳：「極度低溫的過程當中這些族群，就有可能因為這樣增加，我們所謂肺部阻塞性疾病的進展，導致我們肺功能的急速下降，那如果在極端高溫的過程當中，也會影響到所謂的纖肺症(肺纖維化)，會影響到我們心血管的問題，那這些情況之下，會導致因為在極度高溫的過程當中，會增加我們氧氣的需求量，會造成我們心血管事件會增加。」

台北醫學大學研究團隊就蒐集，2000年到2024年，近三千筆資料發現，在極端溫度環境下，"慢性阻塞性肺病"患者，遇上高溫天氣，患者發病、死亡風險，增加1.16倍。北醫大胸腔醫學研究中心副主任 莊校奇：「高溫的時候 它比較容易造成，我們的呼吸道的缺水的情形，那因為當我們呼吸道缺水，它會讓我們的呼吸道的黏液，它會變的更加濃稠，那會讓病人呼吸 其實變得更困難，第二個 它其實會增加，我們呼吸道阻力的上升。」

而低溫，對健康影響更大，發病機會提高1.47倍，死亡風險更是1.32倍，這篇研究也發表在《整體環境科學》期刊 。北醫大胸腔醫學研究中心副主任 莊校奇：「冷空氣它吸入到我們的呼吸道，尤其是在上呼吸道或是支氣管的時候，它很容易造成我們的氣道的，一些收縮的情形會更嚴重，那當它的收縮部分它就會造成一個，也是我們呼吸道阻力的增加。」

至於，專家也觀察，從區域來看，亞洲族群比較容易受到影響，60歲以上患者，或者是女性，也有研究證實，因為先天身體構造差異，當面對極端溫度變化，發病或是死亡機會更高。新光醫院健康管理部醫療副主任 柳朋馳：「我們空氣的品質的監測，還有包括說它有一些疫苗的施打，不管是所謂的流感，或者肺炎鏈球菌的疫苗，這一些都是一個在這類的族群，我們要積極叫他去介入，或是避免的過程，在營養的部分來講，當然會建議要飲食均衡，那藉由一些肺部的復健的運動，去練習自己的肺活量。」

面對氣候的挑戰，沒有人是局外人，極端溫度環境，也容易好發心肺疾病，加上空氣汙染等等因素，都攸關著你我的健康。

