極端天氣來襲！ 全美數百萬人進入警戒狀態

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美國近期遭遇極端天氣夾擊。（示意圖／Pexels）





美國近期遭遇極端天氣夾擊，從東岸野火延燒，到中西部龍捲風、雷暴接連發生，甚至遠在離島的夏威夷，也持續遭豪雨侵襲，引發洪災與土石流威脅。

巨大石塊就這樣滾落山坡，好在當時沒有車輛經過。連日的豪雨，讓溪流暴漲、土石鬆動，整個夏威夷州，面臨暴洪與土石流風險。也讓原本熱鬧的觀光區變得空無一人。夏威夷民眾：「感覺就像，又回到疫情時期一樣，這裡完全沒有人，也沒有人會來。」

極端天氣不只在離島，美國本土同樣失控。紐澤西民眾：「你可以感覺到熱氣。」

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東岸紐澤西，野火持續延燒，火線甚至逼近住宅區。紐澤西民眾：「哇這火勢好大。」

這場野火，已經燒毀將近65公頃土地，而在中西部，情況同樣不平靜。內布拉斯加民眾：「龍捲風正在形成。」

內布拉斯加，持續有龍捲風生成，危險天氣持續擴大。坎薩斯州民眾：「天啊好大的漏斗雲。」

坎薩斯州雷暴來襲，引發快速暴漲的洪水。從野火、暴雨到龍捲風，多重極端天氣交錯。數百萬美國人全面進入警戒狀態。

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