極端天氣惹的禍 加劇東南亞水患

國際脈動，關心正值雨季的東南亞，近幾年本來就因為氣候變遷的關係，雨季一來、容易致災，今年更罕見地、麻六甲海峽首次有熱帶風暴生成，穿過馬來西亞、進入南海，再加上旁邊還有一個輕颱天琴，三個條件相互影響，導致周遭幾個國家、今年降雨災情更加慘重。從死傷數據來看，光是印尼、泰國、馬來西亞三國，死亡人數就已經攀升到超過300人，遠一點的斯里蘭卡，雖然受風暴、颱風影響小，但雨季也造成56人死亡，各國持續積極派出人力，救援受困民眾，但像在泰國，已經傳出有醫院太平間、不夠用的情況。

道路掩埋在泥濘中、汽車也側翻 村民 凡迪：「人們極度恐慌 大聲呼救，太遠的 我根本無能為力去救，淤泥超過3公尺。」

印尼蘇門答臘島發生山洪和土石流、造成嚴重災情、上百人死亡 、好幾千個家庭流離失所、雖然雨停了，卻留下滿目瘡痍，救災也面臨種種挑戰

印尼總統 普拉伯沃：「許多道路被切斷 天氣變幻莫測，導致我們的飛機和直升機無法降落。」

泰國南部也面臨多年來最嚴重的洪災，罹難人數節節攀升、超過350萬人受災，民眾 盧爾薩萬米蒂：「我們被困在裡面，什麼也做不了，我的腎病 讓我非常痛苦。」

災情最嚴重的合艾市，洪水退去、街道幾乎被瓦礫掩埋。 許多地方仍斷電、醫院也受災， 部分病患只能轉到其他地方接受治療。 商家更是損失慘重，被浸泡的貨品堆滿整個賣場走道。宋卡府當局表示，許多受災地區仍然無法進入，失蹤人數還無法確定。 斯里蘭卡首都可倫坡、街道變成河流，民眾抱著長者撤離，政府官員 拉特納亞克：「我們正面臨近代史上，最嚴重的自然災害，造成原因是大量降雨，以及一場小型氣旋。」

受災最嚴重的東部和中部地區、降雨量超過300毫米、引發山崩土石流。全國近 44,000 人受到影響，許多人到學校和公共避難所尋求庇護。預計周末還有更多暴雨、讓災情雪上加霜。

