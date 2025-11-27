極端帳號嘲諷大火 黃捷為香港祈福：多數台灣人真摯關心

民進黨立委黃捷。（資料照）

香港宏福苑昨（26日）燒出五級火警，目前死亡人數已攀升至55人，仍有破百人失聯，各界哀悼之際，Threads上竟有網友將火警現場照比喻為《鬼滅之刃》場景「無限城」，引來網友撻伐，對此，民進黨立委黃捷今（27日）表示，網路有少數極端帳號在嘲諷苦難，但更多的是台灣人真摯關心，她也為香港祈福。

災難當前，黃捷今（27日）表示，嚴重火警令人無比心痛，她作為台港友好連線會長，特別提醒網路有少數極端帳號，在嘲諷苦難、離間台港情誼，但她認為，這段時間看到更多的是台灣朋友真摯關心、祈福與支持，這份溫暖，相信香港人都感受得到，同時她也為香港祈福、天佑香港。

香港宏福苑火燒7棟樓，昨下午火警發生後，直到今早火勢才大致獲得控制，不過仍有許多住戶失聯，死傷人數也還在上升中，面對香港最嚴重的五級火警，各界無不悼念、祈福。

不過，卻有名為「XT──台灣專屬社群情報站」Threads帳號，將火場畫面比喻為「無限城」，引來港台網友湧進留言區砲轟，後續該帳號發文道歉，並坦承開這種玩笑「真的超白目」。





