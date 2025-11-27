極端帳號嘲諷香港「宏福苑」大火 黃捷嚴正譴責：刻意離間台港情誼

記者劉秀敏／台北報導

針對部分極端帳號刻意嘲諷香港大火，黃捷表達嚴正譴責（圖／翻攝自黃捷臉書）

香港新界大埔「宏福苑」大樓發生26日下午發生五級大火，猛烈火勢延燒社區多棟大樓，造成44人罹難、數十人受傷，包括總統賴清德、副總統蕭美琴都發聲致哀、為香港祈福，網路上卻出現不理性帳號刻意嘲諷，引發台港網友不滿。對此，民進黨立委、國會台港友好連線會長黃捷今（27）日表示，嚴正譴責極端的帳號刻意分化，「絕對不代表多數台灣人」。

黃捷表示，香港住宅區日前發生嚴重火警，造成 44 人罹難、逾兩百人失聯，消息令人無比心痛。

廣告 廣告

黃捷指出，作為台港友好連線會長，她必須提醒大家，網路上出現少數極端帳號，藉機嘲諷苦難、刻意離間台港情誼。她嚴正譴責這種行為，強調這並不代表台灣多數民意。

黃捷表示，這段時間她看到更多的是台灣朋友真摯的關心、祈福與支持，這份溫暖，相信香港人都能感受得到，「誠摯為香港祈福、天佑香港。」



更多三立新聞網報導

藍白亂擋政院財劃法！8綠委點名3藍委：還給南部縣市合理的對待

敲碗成功？他曝「高市早苗巧克力」12月將上市 義美給答案

小草稱「黃國昌高鐵罰站、綠委搭商務艙」！秒遭陳柏惟打臉：忘記買票

義美助攻台日友好！推出「高市早苗巧克力」 全場嗨：超欠買

