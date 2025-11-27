極端帳號諷香港大火「像101煙火」 黃捷：有更多台灣人真摯祈福

民進黨立委黃捷。資料照。李政龍攝



香港新界大埔宏福苑社區昨（11/26）天下午發生五級火警，至今天上午已造成44人死亡、279人失蹤，引發國際關注，不過在社群平台「Threads」陸續出現「疑似假冒台灣人」的帳號，發文嘲諷火災「像101煙火」，引發兩地民眾爭吵。對此，民進黨立委、台灣國會香港友好連線會長黃捷今天公開喊話，網路有少數極端帳號，在嘲諷苦難、離間台港情誼，事實上有很多台灣朋友真摯關心、祈福與支持。

黃捷表示，香港住宅區發生嚴重火警，造成44人罹難、逾兩百人失聯，令人無比心痛，身為台港友好連線會長，她提醒大家，網路有少數極端帳號，趁災難嘲諷、刻意挑起情緒，試圖離間台港情誼。

黃捷強調，這段時間她看到更多的是，台灣朋友真摯的關心、祈福與支持，並相信香港人都感受得到這份溫暖。她也誠摯地為香港祈福，希望天佑香港。她也公開疑似假冒台灣網友帳號留言「你們也有101煙火？」嘲諷香港大火的截圖，再次強調不容許任何刻意分化的言論，「此種發言絕對不代表多數台灣人」。

