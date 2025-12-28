極端氣候來襲！新北強化山坡地管理 以災前預防築起防災防線

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市山坡地面積廣大，面對極端氣候帶來的強降雨與颱風衝擊，潛在災害風險持續升高。對此，市府以「災前預防」為核心，強化山坡地開發監督管理，透過嚴謹審查與高頻率巡查，結合專業技師力量，提前築起防災防線，降低災害對居民生活的影響。

農業局指出，新北市轄內山坡地約占全市土地面積的88％，孕育出多處環境優美、視野遼闊的特色社區與住宅，但也伴隨極端氣候所帶來的強降雨與颱風威脅，使山坡地災害風險日益提高。在山坡地管理上，始終高度重視開發行為的安全性，除落實嚴謹的水土保持計畫審查制度外，於計畫核定並開工後，仍持續進行工地施工檢查。今年新北市共有186件施工中的水土保持計畫案件，累計已辦理1018次施工中檢查，透過定期派員實地查核，確認工地是否依核定計畫施作。

廣告 廣告

此外，市府也在汛期及颱風來臨前加強防災檢查，重點包括臨時排水設施是否暢通、裸露邊坡是否完成覆蓋防護，以及是否設置臨時沉砂滯洪池與擋土設施等，防止因坡地開發導致土砂流失，危及周邊社區住宅及公共設施安全。市府強調，嚴格的施工中檢查不僅是法規要求，更是避免人為不當開發引發山坡地災害的重要預防措施。

新北市政府農業局也呼籲，山坡地防災是一項長期且持續的工作，需要政府、專業人士與市民共同參與。民眾進行山坡地開發時，務必依法申請並依圖施作，並落實水土保持設施的處理與日常維護，特別是永久性水土保持設施，更應持續加強管理，共同打造安全且具韌性的山坡地居住環境。

【看原文連結】

更多自由時報報導

1227規模7.0地震！氣象署：921、0403後最大 花蓮晃21秒最長

晃超大！23:05東北地區地震 初判震度4級以上

震超大外島也有感！東部海域23:05規模7.0地震 最大震度4級

也太巧！ 台東平安夜6.1地震前 一次捕獲3尾地震魚

