極端氣候侵襲 南亞東南亞逾千人喪生

救難人員開著橡皮艇，在混濁的水面上，尋找抱著樹幹的生還者。怵目驚心的景象，彷彿2004年底南亞大海嘯再現，但這次是極端天氣發威。

首個熱帶氣旋 蘇門答臘島手足無措

森雅是有氣象記錄以來，第一個在麻六甲海峽生成的熱帶氣旋，11月25號生成後迅速增強，26號深夜登陸印尼蘇門答臘島北部，毀滅性洪災讓當地居民措手不及。

受災死亡人數逾千人 考驗印尼政府

蘇門答臘島短短一週內，受災死亡及失蹤人數就超過1千人，搜救人員持續從土石中挖出罹難者。

這是印尼自2018年蘇拉威西島強震後，死傷最慘重的天災，影響多達數百萬人。總統普拉伯沃視察災區，並表示最糟的日子已經過去，政府會繼續救災，但交通受阻仍是挑戰。

熱帶氣旋與颱風共伴 挾帶驚人雨量

赤道附近的條件通常不利氣旋形成，這次森雅突然生成，又跟侵襲菲律賓的天琴颱風，還有摧殘斯里蘭卡的熱帶氣旋迪特瓦相互作用，帶來驚人雨勢。

東南亞許多地區防災基礎薄弱，傷亡迅速擴大，印尼政府應變能力仍備受質疑。災區山林長年來遭到濫墾濫伐，破壞水土保持，受災村民全看在眼裡。

