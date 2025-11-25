極端氣候如何應變? 慈濟防災.減災.備災

慈濟參加內政部舉辦的2025突發性重大自然災害危機處理及應變管理國際論壇，分享在重大災害來臨的時候，如何快速動員和整合志工，慈濟的防災協作中心實際又做了哪些事。其實這個論壇有分成五大議題，從極端氣候下的風險評估，到民眾的人身安全問題，集結了國內外專家學者、一同來作探討。

慈濟慈善基金會執行長 顏博文：「慈濟本身有六安模式，其中在災後，應變之後的復原跟重建，我們有安身 安心，安生 生活的生，安學 安居 居住，還有安養生息，這是上人提出來的。」

內政部舉辦 2025突發性重大自然災害危機處理 及應變管理國際論壇，邀請國內外專家學者、中央地方代表，以及民間團體，一同探討防災關鍵。慈濟也受邀並以光復為例，分享救難所見。

慈濟慈善基金會執行長 顏博文：「大家可以看到火車站，滿滿的鏟子超人 我看到，他們不是一般的鏟子超人，我看到的是 他們是有備而來，很多年輕人，你可以從他穿著的服裝，大部分是接近運動服那種，方便伸展他們的身手。」

以五大議題，討論極端氣候下的災害預防。2025年從馬太鞍溪溢流，到鳳凰颱風襲台，可以看見大自然的力量可敬可畏，如何綜合專家建議，並改進防災策略，是現階段政府急需看見的方向。

