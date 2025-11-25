極端氣候如何應變? 慈濟防災.減災.備災
慈濟參加內政部舉辦的2025突發性重大自然災害危機處理及應變管理國際論壇，分享在重大災害來臨的時候，如何快速動員和整合志工，慈濟的防災協作中心實際又做了哪些事。其實這個論壇有分成五大議題，從極端氣候下的風險評估，到民眾的人身安全問題，集結了國內外專家學者、一同來作探討。
慈濟慈善基金會執行長 顏博文：「慈濟本身有六安模式，其中在災後，應變之後的復原跟重建，我們有安身 安心，安生 生活的生，安學 安居 居住，還有安養生息，這是上人提出來的。」
內政部舉辦 2025突發性重大自然災害危機處理 及應變管理國際論壇，邀請國內外專家學者、中央地方代表，以及民間團體，一同探討防災關鍵。慈濟也受邀並以光復為例，分享救難所見。
慈濟慈善基金會執行長 顏博文：「大家可以看到火車站，滿滿的鏟子超人 我看到，他們不是一般的鏟子超人，我看到的是 他們是有備而來，很多年輕人，你可以從他穿著的服裝，大部分是接近運動服那種，方便伸展他們的身手。」
以五大議題，討論極端氣候下的災害預防。2025年從馬太鞍溪溢流，到鳳凰颱風襲台，可以看見大自然的力量可敬可畏，如何綜合專家建議，並改進防災策略，是現階段政府急需看見的方向。
更多 大愛新聞 報導：
延續311情誼深 日人光復義煮咖哩飯
裝潢師傅忍痛8年 "髖關節置換"當志工走更遠
其他人也在看
威力不輸颱風！「15縣市」恐達8級強陣風 外出注意
中央氣象署於2025年11月24日晚間發布陸上強風特報，指出受東北風增強影響，從24日晚上至25日晚上，新北市、桃園市、新竹市及其他多個地區有可能出現平均風速達6級以上或陣風達8級的情況。這些地區包括新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、屏東縣、澎湖縣、金門縣和連江縣，並且特別提醒戶外工作者注意安全，避免在強風中活動。中天新聞網 ・ 1 天前
首波低溫報到！入夜下探14度 「準天琴」挾雨影響半個台灣
北台灣今(25)日起明顯轉涼，首波低溫將在今晚到明晨報到，台南以北及宜蘭最低可下探14度。中央氣象署預報科長劉宇其表示，明晚至週四受熱帶性低氣壓外圍中高層雲系北移影響，北部、東半部、南部及中部山區都可能出現降雨。中天新聞網 ・ 19 小時前
今晚變天轉雨！最冷14°C時間曝 「天琴颱風」估將生成
【高沛生／台北報導】氣象署預報員林定宜接受《壹蘋新聞網》訪問表示，今（24）日白天水氣不多，各地為多雲到晴，僅基隆北海岸有局部短暫雨；但傍晚後水氣增多，北台灣率先轉雨，入夜後雨區將逐漸往中南部與東半部擴大。東北季風今晚起明顯增強，北台灣感受轉涼，中南部日夜溫差也更大，清晨中南部局部霧或低雲恐再度壓低能見度，台南今晨一度低於200公尺，提醒駕駛務必小心。壹蘋新聞網 ・ 1 天前
熱帶低壓生成！最快明增強為「天琴颱風」 對台影響曝光
日本氣象廳今（24）日上午發布烈風警報（Gale Warning），指出菲律賓東方海面有熱帶性低氣壓生成，且強度還會再增強，預估最快明日上午就會生成為「天琴颱風」，其未來路徑將一路往西，對台灣沒有直接影響。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
準天琴颱風「最快今夜生成」！冷雨彈掃全台 低溫再探15度
未來1週又濕又冷！東北季風持續影響，26日起清晨低溫下探15度，今年第27號颱風「天琴」最快將在25日晚間至26日生成，屆時外圍水氣北上，各地降雨機率增加。中天新聞網 ・ 11 小時前
東北季風影響 第一波低溫就在今晚「台南以北+宜蘭」下探14度 1地更冷
未來1周東北季風影響，中央氣象署氣象預報中心科長劉宇其今天表示，北台灣天氣偏涼，中南部日夜溫差大，尤其清晨和夜裡的涼意感...聯合新聞網 ・ 16 小時前
短袖可收了？ 2波東北季風 「洋蔥式」防早晚溫差
東北季風來襲！氣象專家表示，未來一週天氣將有明顯日夜溫差，週二晚間至週三清晨最冷，局部低溫可能降至12至14度，提醒民眾注意保暖。此外，菲律賓東方海域已形成熱帶低壓，最快將於週二發展成「天琴」颱風，但預計對台灣影響有限。氣象專家林老師更指出，今年反聖嬰現象發生機率超過80%，冷冬機會較大，發生率約六成左右！TVBS新聞網 ・ 1 天前
今越晚越冷！一週2小波東北季風 明天氣穩定週四轉雨天
氣象專家吳德榮在專欄「洩天機教室」中指出，今晨觀測資料顯示，「東北季風」南下，迎風面低層雲增多，伴隨零星降水回波，北海岸、北部山區及東北部有局部降雨。最新歐洲模式模擬顯示，今西半部多雲時晴，東半部逐漸轉乾，北部、東半部的局部短暫雨，由北而南、依序先後停歇...CTWANT ・ 1 天前
今越晚越冷低溫只剩1字頭 「天琴」颱風預計明晚形成 鄭明典：和台灣有關
今日（11/25）天氣受東北季風影響，各地逐漸轉冷，北部、宜蘭及花蓮白天高溫僅21至22度，入夜後隨著東北季風增強，北部晚間將出現局部短暫雨，明日（11/26）夜間更冷，中部以北低溫只剩15至17度，提醒民眾注意天氣變化，並留意保暖。至於目前位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓TD30，未來可能形成今年第27號颱風「天琴」，並朝西穿越菲律賓後進入南海，儘管對台灣天氣沒有直接影響，不過前氣象局長鄭明典表示「和台灣的天氣有關」。太報 ・ 23 小時前
黃子佼與全數被害人和解！ 聲明致歉：一時「愚蠢好奇」讓我痛失妻女、事業
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導藝人黃子佼先前因違法持有2259部未成年性影像，一審遭判8個月，全案仍在上訴中；黃子佼今（24）日透過律師發出聲明，證實已...FTNN新聞網 ・ 1 天前
東北季風午後起逐漸增強！一周氣溫、降雨變化一次看
又是一個禮拜上班上課的開始，本週的天氣重點仍在於東北季風的強弱變化，預期會有兩波東北季風先後影響台灣，強度沒有特別強，但是會讓北台灣的溫度起伏變化較大，其他地方的日夜溫差變化也比較明顯。降雨則是集中在迎風面地區為主，雨量看起來都不多。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
東北季風今晚增強！周三恐探14度 專家：冷冬機率高
（記者許皓庭／綜合報導）中央氣象署表示，今（24）日傍晚起東北季風明顯增強，北台灣首先轉為溼涼，今晚到明天清晨 […]引新聞 ・ 1 天前
黃國昌慘了！週刊爆「收錢幫金主出氣」鐵證 可能刑期律師全說了
即時中心／高睿鴻報導民眾黨主席黃國昌近期捲入涉貪醜聞，日前先遭媒體爆料，涉嫌收受「臺雅集團」已故老董沈裕雄之子沈淳浤的200萬；隨後，馬上利用質詢法務部長鄭銘謙的機會，為沈裕雄曾遭詐財一事「出氣」。沒想到，除了黃國昌遭控利用「凱思國際」收錢辦事、涉嫌貪汙，週刊今（25）天再爆，沈裕雄特助鄭淳駿聲稱，臺雅高層之前竟找了3名立委、砸200萬要求檢調「辦他」；與週刊先前描述黃涉嫌收錢的情節，明顯高度相符。對此，知名律師黃帝穎評論道，黃國昌之前就深陷「養狗仔」風波，但外界不斷質疑，如此長時間、系統性養狗仔，勢必所費不貲，但黃始終迴避養狗仔的錢從哪來；後來，更未否認狗仔公司凱思收臺雅200萬一事。如今，沈裕雄特助鄭淳駿出面踢爆，聽聞臺雅高層找上3名立委、砸200萬，要求檢調「辦他」；黃帝穎直指，倘若屬實，將上升立委集體貪瀆案。黃帝穎續指，黃國昌於6月18日為臺雅案在國會質詢法務部長鄭銘謙，擺明個案質詢、且態度猖狂，還當場自爆「早在你們處理這個案子以前，這個案子我幫了多少忙？我只是沒有公開講」。如今竟還被爆，黃國昌狗仔公司凱思，涉嫌收受臺雅集團200萬元涉貪。律師黃帝穎。（圖／民視新聞）對此，黃帝穎分析說，「黃國昌不只是徐永明翻版，更接近廖國棟」。他指出，回顧SOGO立委集體貪瀆案，涉案立委全被依據貪污治罪條例「不違背職務收賄罪」判刑；前立委徐永明更是沒拿到錢、僅憑期約200萬捐入時代力量政黨專戶，就被法院判刑7年4月。黃帝穎接著提到，時任國民黨立委廖國棟，透過白手套公司收賄，錢有收到；行賄者要求發言、發函及提案等行使立委職權，結果廖國棟最終遭法院判刑8年6月。參照廖的案例，黃帝穎認為，黃國昌為臺雅老董個案質詢法務部、黃國昌的狗仔公司凱思，若也入帳臺雅集團200萬，黃國昌就不只是徐永明翻版，更接近廖國棟。「刑度從徐永明沒收到錢的7年4月，上升到有收錢的廖國棟8年6月徒刑」。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：快新聞／黃國昌慘了！週刊爆「收錢幫金主出氣」鐵證 可能刑期律師全說了 更多民視新聞報導捍衛小橘書政策！劉世芳喊批評者患「公主王子病」 卓揆回應了黃子佼私藏性影像案免關了！二審獲緩刑4年 稱與被害人全和解議員憂「社福預算增加」影響財政 陳其邁掛保證：市府衡量可負擔民視影音 ・ 21 小時前
天琴颱風最快今生成！專家PO圖示警：和台灣有關
天琴颱風最快今生成！專家PO圖示警：和台灣有關EBC東森新聞 ・ 23 小時前
衰! 租車租到失竊車 駕駛被當嫌犯帶回警局
社會中心／陳崇翰 陳妍霖 宮仲毅 新北報導北市一名王姓男子透過iRent系統，租汽車到新北萬里散散心，沒想到途中遇到警方攔查，說是失竊車，他被當成嫌疑犯，還被帶到派出所，後來發現，原來這輛車曾發生客戶未按時歸還，租車業者提告侵占，雙方後來和解，但警方系統沒有同步更新，才會顯示失竊車，也讓當事人直呼，也太倒楣。警方 vs. 王姓駕駛：「這是怎麼回事？(我租的)，租的？(嗯，怎麼了)，這台車是失竊，(真的假的？)」一聽到，租來的汽車，是一台失竊車，讓王姓駕駛大聲驚呼，完全不敢相信。「報告一下你的身分證，上面應該有你的個資！」警方要王姓駕駛拿出證件，王姓駕駛當場回說，「有，還是我拿給你」。主動配合警方查案，這名王姓男子22日晚間，透過iRent平台租車，從台北市一路開車到新北萬里散散心，沒想到途中，竟然遇到警方攔查，原來，警方透過AI巡防系統，發現是失竊車，立刻將王男帶回派出所，還盤問一個小時，細查之下，竟然是一場烏龍。金山警分局萬里分駐所所長張智傑指出，「經聯繫本案報案人，租車公司黃姓業務表示，今年9月曾因客戶借車未依時歸還，遂代表租車公司前往臺中市警局第五分局東山所報案提告侵佔，警方系統亦會顯示為車輛為失竊狀態，後雖與承租人達成和解，惟和解後，並未主動向警方辦理車輛已尋獲作業，致該車仍為車輛失竊狀態」。衰! 租車租到失竊車 駕駛被當嫌犯帶回警局（圖／翻攝自''Threads@yo850418）事後，王男也在社群平台PO文說，沒想到，這麼神奇的事情會發生在自己身上，沒想到租iRent，租到失竊車，還被警察當成嫌疑犯。原來曾發生有客戶未按時歸還，遭提告侵占，不過最後和解收場，但警方系統沒有同步更新。金山警分局萬里分駐所所長張智傑指出，「立即聯繫告知本案報案人，請他儘速向警方辦理車輛已尋獲等相關手續，避免後續該車遭警方查詢，再次發生誤會」。租車租到失竊車 iRent回應說造成會員不便深感抱歉（圖／民視新聞）iRent平台業者也回應說，本次事件因車輛通報狀態未及時更新，造成會員不便，深感抱歉，除了全額刷退訂單外，並額外補償iRent時數。業者致歉、警方也坦承烏龍，但對當事人來說，租個車被當嫌疑犯，也太倒楣！原文出處：衰! 租車租到失竊車 駕駛被當嫌犯帶回警局 更多民視新聞報導宜蘭蘇澳驚險人車分離！騎士噴飛滑行數公尺 秒站起僅受輕傷18化妝品檢出蘇丹紅！名單全數曝光 最高可處500萬元罰鍰前綠委陳歐珀涉貪500萬交保！ 北院裁定理由曝光民視影音 ・ 1 天前
台南自行車賽出車禍 15歲少年遭車輛撞擊重傷
台南市 / 綜合報導 昨(23)日上午，台南新玉門關，舉行一場由民間單位主辦的自行車比賽，吸引1800名選手參加，在行經左鎮區時，其中一名15歲黃姓選手，和其他選手擦撞後，摔飛到內側車道，當場遭後方車輛撞傷，少年重傷命危，在加護病房搶救，事後遭質疑，出事車道疑似沒有適當防護措施，而有不少路過民眾，也指出，賽程中，自行車選手集體闖燈違規，對此，警方回應，雖然主辦方有申請路權，仍須遵守交通號誌與標線。大量自行車選手行駛馬路上，畫面中看到，突然間，一名15歲少年和其他選手擦撞後，人車倒在內側車道，後方自小客車閃不及追撞上去，少年直接被輾過，救護車火速抵達，救護人員趕緊將少年台上擔架，送往醫院，但少年全身擦挫傷，傷勢嚴重，生命跡象不穩定，被送到加護病房急救。事發在23日上午，在台南「新玉門關」，有一場由民間單位主辦的自行車聯名賽，路途行經新化、玉井、龍崎、關廟、左鎮、南化到高雄旗山、內門等地，全長約78公里，吸引1800名選手參加，當天在行經台20線時，15歲的黃姓少年，發生意外，自行車行駛的道路，遭質疑，疑似沒有適當防護措施，少年碰撞後，摔到內車道，而遭後方車輛撞傷。新化交通分隊小隊長吳鎮宇說：「黃姓自行車騎士受傷後送醫院救治，詳細肇事原因仍待釐清。」活動有合法申請路權，路口可以看到有交管人員，但不少民眾行經路段時發現，自行車選手在比賽途中，疑似未遵守交通號誌，右彎時集體闖闖紅燈，引發安全疑慮。交大副大隊長黃筱寧說：「主辦單位提出路權使用申請，經各機關審查核准同意在案，惟臨時使用道路期間，用路人仍應遵守道路標誌標線，及交通號誌規範。」警方強調，比賽期間，仍需遵守號誌與標線，避免發生危險，主辦方也表示，將會加強安全宣導，以免發生意外。 原始連結華視影音 ・ 1 天前
影/日歌舞伎界痛失英才！東京凌晨大火奪命 64歲名演員遇難
日本東京一間製菓工廠兼住家的建築物今（24）日凌晨發生火災，大火導致一名男子不幸喪生。經確認，死者為64歲的知名歌舞伎演員片岡龜藏。中天新聞網 ・ 1 天前
嘉義診所涉詐領健保88萬 老醫師、夫妻檔3人遭起訴
嘉義縣布袋鎮一間診所遭檢調查出，長期以未實際到診民眾的健保卡刷卡申報健保費用，並以免費提供維骨力、鈣片等保健品作為誘因，吸引居家照顧員持長輩健保卡取藥。全案自2020年1月至2025年2月間，詐領健保相關費用共88萬餘元，嘉義地檢署將78歲曾姓醫師與負責人黃姓男子、白姓女子夫妻提起公訴。中天新聞網 ・ 13 小時前
大溪月眉濕地落羽松季登場 交管詳情曝光
2025年大溪「月眉濕地落羽松季」，於今(24)日熱鬧登場，由桃園市水務局主辦，活動自今日起至明(115)年2月22日。月眉人工濕地生態公園種植大片落羽松林，每到秋末時節，總吸引大批遊客前往拍照打卡；周邊亦鄰近石門水庫、角板山楓葉景點及大溪老街，預料活動期間尤其是假日將湧現大量車潮、人潮。大溪警分局桃園電子報 ・ 1 天前
北部今有雨！周末恐現12度低溫 颱風「天琴」將生成
相較於昨天，今（25日）降溫有感，清晨最低溫出現在花蓮縣壽豐鄉的16.2度，氣象專家吳德榮提醒，今天北部地區有降雨機率，接下來天氣雖穩定，但周末恐出現12度的低溫，要注意。中天新聞網 ・ 1 天前