極端氣候影響花蓮文旦著果 農民盼爭取天災救助

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〔記者花孟璟／花蓮報導〕全台灣這兩天遭到雨彈轟炸，不過花蓮瑞穗鄉今年3月下旬雨量大減少，當時又是文旦的開花期，影響文旦著果率，有農民反應，樹上的文旦結果量少了1/3，盼爭取天災救助，縣府及花蓮農改場專家昨天前往會勘，縣府農業處表示，將協助爭取農業部天然災害現金救助。

農業部花蓮區農改場研究員劉啟祥說明，往年正常來說文旦3月上旬開始開花，今年受到地形及微氣候影響，部分稍有延後到3月中下旬，經調氣象署資料，發現今年以來整體的總雨量是正常，但受到近年極端氣候較多的影響，降雨分配不均，3月下旬降雨量只有往年平均值40至45%左右，影響花蓮縣瑞穗鄉、玉里鎮及卓溪鄉等文旦主要產區陸續傳出開花及著果率不佳情形。

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由於農民擔心歉收，鄉鎮公所農業科回報縣府，昨天包括農業部花蓮區農業改良場及農糧署東區分署及花蓮縣府農業處組成勘災小組前往現地勘查。

縣府農業處今天指出，文旦生育期間水分供應不足，影響開花、授粉及果實著果情形，造成部分果園著果率明顯下降。經勘災小組實地勘查，瑞穗鄉被害面積約288公頃，玉里鎮被害面積約56公頃，卓溪鄉被害面積約8公頃，損害程度皆約20%以上，均已達農業天然災害現金救助啟動標準。

農業處長陳淑雯說，將依農業天然災害救助辦法相關規定，儘速彙整勘查資料函報農業部審查，爭取儘早公告辦理天然災害現金救助，協助受災農友降低損失、穩定生產。

縣府表示，近年氣候變遷加劇，極端天候發生頻率提高，對農業生產造成嚴峻挑戰。縣府除持續向中央反映地方農業受災情形外，也將配合相關單位提供技術輔導及災後復耕協助，陪伴農友共同面對氣候風險。

徐榛蔚也提醒農友，如發現農作物因天然災害影響而有生長異常或受損情形，應儘速向所在地鄉鎮市公所通報，以利相關單位即時掌握災情並辦理後續勘查作業。同時也請各鄉鎮市公所加強受災田區勘查及拍照存證工作，完整掌握災害狀況，協助農友維護申請天然災害救助權益，並儘早投入復耕復建工作，降低災害對農業生產衝擊。

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