極端氣候成「新常態」 賴清德拚明年發布2050年循環經濟路徑圖

CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／台北報導

總統賴清德今（30）日主持「國家氣候變遷對策委員會」第5次會議，並於致詞時表示今天會議同時標誌第2屆委員會任期正式啟動，感謝第1屆全體委員一年多來的專業貢獻與建言，協助政府確立國家減碳目標、整合跨部會行動，為台灣淨零轉型奠定重要基礎。

賴清德指出，台灣的淨零轉型已全面進入「加速落實」階段，今日也歡迎新任委員加入，包括成功大學林子平特聘教授、台灣科學媒體協會常務理事兼行政院青年諮詢委員會委員雷雅淇。

因應行政團隊調整，行政院秘書長張惇涵與環境部長彭啟明將共同擔任委員會執行秘書，副執行秘書由總統府副秘書長鄭俊昇擔任；國發會主委葉俊顯及經濟部長龔明鑫則因職務異動成為委員。

賴清德提到，近期丹娜絲、樺加沙兩颱風接連侵襲，對雲嘉南及花蓮造成嚴重災情，感謝所有堅守崗位的第一線人員與各行各業的救災英雄，中央將持續與地方合作完成復原工作。他強調，極端氣候已成全球「新常態」，未來只會更頻繁、更嚴峻，亞洲暴雨、歐洲熱浪、美洲森林大火等例子接連發生，台灣也難以倖免。

賴清德表示，面對氣候變遷與國際貿易重組的雙重壓力，政府將成為人民與產業的後盾，堅定轉型方向，確保電力穩定供應，保障民生與產業用電；對於受國際情勢衝擊的中小微型企業，也將持續提供協助。他強調，外部挑戰嚴峻，更應堅定內部轉型，「一個更具韌性、更能適應氣候變遷的台灣，才是一個經濟更自主、國力更強盛的台灣」。

賴清德指出，台灣正在邁向轉型之路，環境部已公布《台灣循環經濟路徑圖》草案，預計最快明年正式發布「2050年循環經濟路徑圖」，並推動資源循環法規修法。他說，去年台灣綠色科技產業附加價值超過5000億元，占GDP約2%，其中循環經濟、再生能源與能源效率3大領域占比達73%，顯示「綠色成長」已成國家發展強大動能。

賴清德指出，未來要做到「政府領航、民間齊心」，共創淨零轉型新局，並感謝委員與顧問簡又新的宏觀視野與建言，協助公私協力更到位。

賴清德強調，政府推動淨零轉型的最終目標是「讓人民安居、健康生活」，此次會議聚焦2大議題。一是「安居」，由內政部報告「近零碳建築的轉型與展望」，設定2030年住宅部門減碳35%的目標；二是「健康」，由環境部報告「淨零路徑下空氣污染改善的共效益契機」，探討減碳與改善空氣品質的雙贏方案。

賴清德最後表示，面對挑戰政府不會退縮，將結合民間力量，強化氣候調適與城鎮韌性，打造全台「韌性廊道」。他說，這是一場攸關國家未來的「總體戰」，需要政府、產業、學界及社會各界攜手合作，共同化挑戰為契機，打造一個更好、更強、更具韌性的台灣。

照片來源：總統府

