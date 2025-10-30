極端氣候成「新常態」 賴清德拚明年發布2050年循環經濟路徑圖
CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／台北報導
總統賴清德今（30）日主持「國家氣候變遷對策委員會」第5次會議，並於致詞時表示今天會議同時標誌第2屆委員會任期正式啟動，感謝第1屆全體委員一年多來的專業貢獻與建言，協助政府確立國家減碳目標、整合跨部會行動，為台灣淨零轉型奠定重要基礎。
賴清德指出，台灣的淨零轉型已全面進入「加速落實」階段，今日也歡迎新任委員加入，包括成功大學林子平特聘教授、台灣科學媒體協會常務理事兼行政院青年諮詢委員會委員雷雅淇。
因應行政團隊調整，行政院秘書長張惇涵與環境部長彭啟明將共同擔任委員會執行秘書，副執行秘書由總統府副秘書長鄭俊昇擔任；國發會主委葉俊顯及經濟部長龔明鑫則因職務異動成為委員。
賴清德提到，近期丹娜絲、樺加沙兩颱風接連侵襲，對雲嘉南及花蓮造成嚴重災情，感謝所有堅守崗位的第一線人員與各行各業的救災英雄，中央將持續與地方合作完成復原工作。他強調，極端氣候已成全球「新常態」，未來只會更頻繁、更嚴峻，亞洲暴雨、歐洲熱浪、美洲森林大火等例子接連發生，台灣也難以倖免。
賴清德表示，面對氣候變遷與國際貿易重組的雙重壓力，政府將成為人民與產業的後盾，堅定轉型方向，確保電力穩定供應，保障民生與產業用電；對於受國際情勢衝擊的中小微型企業，也將持續提供協助。他強調，外部挑戰嚴峻，更應堅定內部轉型，「一個更具韌性、更能適應氣候變遷的台灣，才是一個經濟更自主、國力更強盛的台灣」。
賴清德指出，台灣正在邁向轉型之路，環境部已公布《台灣循環經濟路徑圖》草案，預計最快明年正式發布「2050年循環經濟路徑圖」，並推動資源循環法規修法。他說，去年台灣綠色科技產業附加價值超過5000億元，占GDP約2%，其中循環經濟、再生能源與能源效率3大領域占比達73%，顯示「綠色成長」已成國家發展強大動能。
賴清德指出，未來要做到「政府領航、民間齊心」，共創淨零轉型新局，並感謝委員與顧問簡又新的宏觀視野與建言，協助公私協力更到位。
賴清德強調，政府推動淨零轉型的最終目標是「讓人民安居、健康生活」，此次會議聚焦2大議題。一是「安居」，由內政部報告「近零碳建築的轉型與展望」，設定2030年住宅部門減碳35%的目標；二是「健康」，由環境部報告「淨零路徑下空氣污染改善的共效益契機」，探討減碳與改善空氣品質的雙贏方案。
賴清德最後表示，面對挑戰政府不會退縮，將結合民間力量，強化氣候調適與城鎮韌性，打造全台「韌性廊道」。他說，這是一場攸關國家未來的「總體戰」，需要政府、產業、學界及社會各界攜手合作，共同化挑戰為契機，打造一個更好、更強、更具韌性的台灣。
照片來源：總統府
《更多CNEWS匯流新聞網報導》
指台中市府至今無完整疫調報告 阮昭雄嘆：最怕說一個謊要用一百個謊來圓
【文章轉載請註明出處】
其他人也在看
淨零轉型「加速落實」 賴清德：拚明年公布2050循環經濟路徑圖
總統賴清德今（10/30）下午主持國家氣候變遷對策委員會會議，賴清德致詞說，接下來，淨零轉型將全面進入「加速落實」的階段，上週環境部公布《台灣循環經濟路徑圖》草案，預計最快在明年正式公布「2050年循環經濟路徑圖」，也正在推動資源循環法規的修法工作。太報 ・ 22 小時前
2026若敗選英系趁機拉下賴清德？ 王世堅：黃國昌把人打成魔鬼也不會變天使
2026選戰開跑，民眾黨主席黃國昌聲稱，若民進黨主席賴清德在地方選舉大敗，便會有人出來挑戰，英系已經摩拳擦掌。對此，民進黨立委王世堅今（29日）反擊說，黃國昌別在光天化日下講一些聊齋、裝鬼嚇人，把所有人都打成魔鬼，他也不會變成天使。黃國昌23日接受網紅「館長」陳之漢的網路節目《誰來Talk館》專訪時自由時報 ・ 1 天前
非洲豬瘟恐傷產業 賴清德：中央地方緊密合作高標防堵
CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／台北報導 台中市爆發非洲豬瘟疫情後，引發外界關注。兼任民進黨主席的總統賴清德今（29）日在中常會表示，非洲豬瘟並非人畜共通傳染病，國人無須恐慌，但若疫情失守，將對國內養豬產業造成極大衝擊，損失恐以數千億元計。他強調，中央與地方政府須緊密合作，以最高標準全力防堵疫情擴散。 賴清德指出，行政院長卓榮泰已於第一時間召開應變會議，並在...匯流新聞網 ・ 1 天前
指川習會「化解歧見」 黃國昌：民眾關心暫時性關稅還要多久
美國總統川普30日上午與中國大陸國家主席習近平進行1小時40分鐘會晤，會後川普宣布達成眾多共識，美國將對中國大陸出口商品關稅從57％降至47％，並將對陸芬太尼關稅稅率減為10％，但未觸及到台灣議題。對中廣新聞網 ・ 10 小時前
群益證歐美軍工投資論壇 深度解析產業前景
面對全球地緣政治結構根本性轉變，美國總統川普承諾國防預算將首次突破1兆美元，北約宣示在2035年前將國防支出提升至GDP的5%，總額上看3兆美元，一場史無前例的軍工產業擴張週期已然展開。群益金鼎證券掌握市場脈動，今（30）日舉辦「歐美軍工投資論壇」，邀請群益投顧資深研究員謝潤承在論壇中深入剖析，政策、預算與技術升級共同驅動的軍工擴張投資浪潮下的長期投資機會。謝潤承指出，此波擴張的核心驅動力來自歐美政治體系堅定的財政承諾，非短期新聞效應。在政策面，北約各國領導人已於今年6月的峰會上達成共識，支持在2035年以前將成員國的國防開支佔GDP比重拉高至5%，這標誌著對歐洲安全危機的堅決回應。財政方面，德國2025年國防預算總計將投入驚人的860億歐元於國防領域。此外，歐盟於今年5 ...台灣新生報 ・ 22 小時前
儲能更具經濟效益 熙特爾新能源推AI智慧管理系統與液冷儲能櫃
看好表後儲能市場潛力，熙特爾新能源（7740）今（30）日發表AI能源管理系統（EMS）與自研5MWh大型液冷儲能櫃，總經理陳伯勳表示，透過結合自動化模組生產與EMS（能源管理系統）/BMS（電池管理系統）智慧管理平台，能協助企業在節能降本、提升電力韌性與實現永續轉型之間取得最佳平衡。自由時報 ・ 1 天前
政院提跨國勞動力精進方案 勞部推四方案明年上路 助產業改善缺工、低薪現象
為改善產業反映勞動力不足之缺工及國人低薪問題，暨面臨國際上對於跨國勞動力推動公平招募趨勢，行政院今（30）日拍板推行「跨國勞動力精進方案」報告。勞動部表示，將以本國勞工為主、跨國勞動力為輔，在「本勞權益優先」、「強化人力素質」、「擴大用人留才」及「強化政府效能」等四大原則下，規劃四大方案，多元管道改善產業缺工及本國勞工低薪問題。勞動部指出，我國正面臨人口老化及少子化，且已進入超高齡社會，因勞動人口減少，導致各產業紛紛反映勞動力不足。與此同時，我國勞工亦面臨低薪問題，其中服務業的低薪勞工佔比較高，各界也相當關注改善缺工及低薪議題。勞動部說明，為了鼓勵企業提升本國勞工薪資與就業條件，避免低薪定錨現象，同時積極向外延攬運用跨國勞動力來協助產業解決缺工問題，以兼顧產業用人需求並建立勞資雙贏機制。勞動部在過去數個月內積極與國發會、經濟部、內政部、交通部、外交部、衛福部等部會多次進行跨部會協商，合作推動四大方案，在穩定國人就業的前提下，積極補充產業所需勞動力，同時強化政府效能確保人力素質穩定提升。四大方案預計於115年1月上路，詳細如下：一、製造業加薪本國勞工增加移工名額：為了讓製造業補足基層人力台灣好新聞 ・ 22 小時前
屏東鄉親北上陳情 縣府：不會同意枋山風電案
（中央社記者黃郁菁屏東縣30日電）能源業者欲在屏東縣枋山鄉開發風電，今天鄉親北上立法院陳情，業者則在枋山舉辦座談會針對鄉親疑慮說明。屏東縣政府強調，縣府不會同意該案，與鄉親站在同一陣線。中央社 ・ 23 小時前
守護 天母搞什麼鬼 活動交通安全 士林分局超前部署
【民眾網編輯方笙楠臺北報導】一年一度、眾所期待的「天母搞什麼鬼—萬聖節嘉年華」將於114年10月31日至同年1 […]民眾日報 ・ 23 小時前
聯合國氣候大會前 各國減排步伐仍太小太慢
迄今為止最具雄心的國際氣候協議通過10年後，聯合國發布報告，分析各國根據《巴黎氣候協定》義務提交的更新氣候目標。數據顯示，控制地表升溫不超過1.5攝氏度的理想已化為泡影。德國之聲 ・ 1 天前
賴清德設目標！2030年住宅減碳35% 明年公布2050年循環經濟路徑圖
[FTNN新聞網]記者陳弘志／台北報導總統府今（30）日舉行國家氣候變遷對策委員會第5次委員會議，賴清德總統設下目標，指出2030年住宅部門必須減碳35%，明年202...FTNN新聞網 ・ 23 小時前
枋山、獅子鄉民赴立院反風電 屏縣府重申：不會同意
屏盛風力發電因計畫在屏東縣枋山鄉楓港村設置9座陸域風機開發風力發電，引起枋山與獅子鄉民強烈抗議，2鄉民經在地方多次抗爭後30日北上立法院陳情，對此，屏縣府也再次發聲明指出，「縣府不會同意」，並強調環境部也不鼓勵設置陸域風機。中時新聞網 ・ 22 小時前
賴清德談淨零轉型！他喊：需重新思考核能
[NOWnews今日新聞]總統府今（30）日召開「國家氣候變遷對策委員會第5次委員會議」，總統賴清德致詞時重申，政府淨零轉型的決心，要讓轉型的契機，擴散到社會的每一個角落，因此要倚重所有委員的專業，也...今日新聞NOWNEWS ・ 22 小時前
總統：明年公布2050年循環經濟路徑圖 打造韌性廊道
（中央社記者溫貴香台北30日電）總統賴清德今天主持氣候變遷對策委員會議表示，最快明年正式公布「2050年循環經濟路徑圖」，繼續強化綠色成長動能，做到「政府領航、民間齊心」，共創淨零轉型新局。同時建立更完整氣候調適機制，在台灣打造「韌性廊道」，因應各類型挑戰。中央社 ・ 22 小時前
台北光電展盛大登場 燁輝搶先展出鋅鋁鎂升級產品
在「2025 台灣國際智慧能源週」中，燁輝企業（Yieh Phui Enterprise）以會場唯一的台灣在地鋼鐵製造商身份盛大參展品觀點 ・ 22 小時前
今年「冷冬」機率提高！林得恩曝原因：反聖嬰訊號增強
自上週東北季風加上共伴效應影響後，北台灣天氣越來越涼。氣象專家林得恩根據美國國家氣象局氣象預報中心研究指出，自9月開始，發生反聖嬰的訊號有增強的趨勢，這也意味著「冷冬」機率會增大。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
未來餐桌國際沙龍 全食植物飲食饗宴
大學校園開始推廣，全食植物飲食，顛覆一般對食物的刻板印象，原來蔬食也可以很食尚、也能做到永續餐飲。 握壽司精緻上桌，美得從從容容，師傅捏得游刃有餘，它不是海鮮，卻比海鮮更鮮美。蔬食餐飲執行長｜胡財...大愛電視 ・ 1 天前
與時間賽跑 立委楊曜希望卸任前完成2大醫療目標
4連霸民進黨籍立委楊曜，因飽受長期失眠之苦，提前宣布本屆任期結束，不再尋求連任之路。在剩餘的最後2年任期，楊曜希望完成衛生福利部澎湖醫院長照醫療大樓、三總澎湖分放射腫瘤治療中心，提供澎湖民眾更好的醫療服務品質。楊曜從2012年擔任立委以來，一直在衛環委員會為健全澎湖的醫療努力。先是協調醫學中心支援澎自由時報 ・ 1 天前
綠控藍白刪預算釀防疫破口 陳昭姿轟造謠：非洲豬瘟查驗非食藥署業務
日前台中市爆發首例非洲豬瘟，民進黨新北市議員卓冠廷指控，「藍白刪除邊境防疫預算導致非洲豬瘟破口」。對此，民眾黨立委陳昭姿反擊，食藥署根本就沒有執行非洲豬瘟查驗業務，其職權隸屬關務署與農業部防檢署，民進黨此舉完全是混淆視聽、誤導輿論的政治操作。中天新聞網 ・ 22 小時前
邱建富競選辦公室成立 高喊戰到最後一刻
民進黨二0二六年彰化縣長初選戰火升溫，前彰化市長邱建富今（三十）日在彰化市成立「彰化富競選辦公室」，會場湧入支持群眾擠得水洩不通，地方黨公職與各鄉鎮市基層鄉親踴躍到場高喊；馬到成功！力挺到底！氣氛熱烈，展現綠營大團結氣勢。邱建富致詞時表示，自己為了縣長選戰已準備十二年，這幾年大小選戰我不分派系，全力輔選每一位黨內同志，對得起民進黨，也對得起彰化鄉親的期待。他強調，這次已無退讓空間，我在各項民調中皆名列前茅，沒有理由不戰到最後一刻！邱建富指出，目前民進黨在國會為少數，每一席立委都得來不易，推動國政更需地方響應與支持，讓立委顧國會，彰化就交給有準備、有經驗的邱建富。他強調，唯有中央與地方齊心，才能真正推動建設、照顧人民。邱建富重申，將全力參與初選並服從結果，但前提是「初選必須 ...台灣新生報 ・ 22 小時前