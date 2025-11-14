極端氣候挑戰加劇 臺東縣府持續加速卑南溪水覆蓋修復
【記者 朱達志／台東 報導】近年來由於氣候變遷現象加劇，極端降雨與強風頻繁發生，造成卑南溪河道「水覆蓋」工程修復工作面臨前所未有的挑戰。臺東縣政府指出，水覆蓋為抑制河川揚塵的重要工程措施，可有效降低裸露河床產生揚塵，然而，在極端氣候影響下，短時強降雨常造成覆蓋層遭沖毀，縣府與施工團隊於每次受損後均即刻投入修復，日前修復進度已達七成；不料，此次鳳凰颱風帶來豪雨，再度沖毀約三成修復面積，環保局已於今（14）日天氣情況允許下，立即出動機具進行搶修，以降低揚塵對民眾生活的影響，也呼籲面對揚塵自然現象，請民眾共同理解與調適自然環境變化，並於揚塵發生時，適時採取自我防護措施。
臺東縣政府表示，卑南溪河床揚塵問題與地形、氣候、濕度等多項自然因素有關，面對無法完全避免的自然現象，政府持續以多元方式減緩影響，除了與經濟部第八河川分署合作推動水覆蓋修復作業，也同步進行綠覆蓋施作與建立預警監測機制，並由縣內各機關共同組合防制小組，藉由結合工程與團隊合作，提升氣候韌性，逐步朝向聯合國永續發展目標（SDG13）「氣候行動」邁進，打造與自然和諧共存的韌性城市。
臺東縣環保局指出，根據近年觀測資料，當卑南溪沿岸氣象測站（臺東、鹿野、關山、池上）日累積雨量超過900毫米或總累積雨量達1,000毫米以上時，水覆蓋幾乎都會遭受全毀。風速每秒超過4.6公尺時，PM₁₀揚塵濃度也易達對敏感族群不健康等級。並實證顯示，當水覆蓋修復率達七成時，可有效將揚塵機率從五成降至約兩成，顯示水覆蓋修復對抑制揚塵發揮相當成效。
環保局再次提醒，民眾可瀏覽卑南溪空氣品質監測網（http://taitung-pm10.com/），即時掌握最新空氣品質資訊，並及早採取防護措施，確保健康與安全。（照片記者朱達志翻攝）
