生活中心/陳致帆、林大帷 台北報導

因應極端氣候對電網的衝擊，推動電力系統地下化與韌性強化，台電攜手專家，舉辦電網韌性研討會，共同探討電網地下化國際趨勢及實務挑戰，為的就是提升台灣供電穩定度。

台上合影，分享研討、面對極端氣候對電網衝擊，如何穩定供電，以及電網是否地下化，成為外界關注焦點。台電攜手產學研專家，舉辦研討會，就是要強化電網韌性。

台灣電力公司董事長曾文生：「最好的做法就是把電力的供給端，台灣電力公司董事長曾文生，跟需求端能夠結合在一起，台灣電力公司董事長曾文生，減少輸送的成本，台灣電力公司董事長曾文生，那這個工作其實怎麼樣子有效的匹配，台灣電力公司董事長曾文生，會是一個非常非常，台灣電力公司董事長曾文生，就是提升電力效率，台灣電力公司董事長曾文生，非常重要的一個工作，台灣電力公司董事長曾文生，那它也會增加電網的韌性跟穩定度，台灣電力公司董事長曾文生，所以這是一個新的觀念。」

廣告 廣告

極端氣候挑戰！台電能源協會攜手產學研 強化電網韌性

全台電網地下化已達近五成。(圖/民視新聞)

AI時代下算力等於國力，也得靠穩定電力撐起。面對颱風地震等天災影響，全台電網地下化已達近五成，把電路埋進地底，不怕強風，還能減少停電風險、提升韌性。架空線路雖然成本較低、維修方便，但容易受天災影響，因此儘管地下化成本是架空線的8到12倍，但台灣電力與能源工程協會尋找解方。

台灣電力與能源工程協會理事長劉文雄：「地下化不是完整的，但是地下化絕對有它的優點，那我們要回過頭來看看，加工線怎麼加強，我們怎麼強化電網的韌性，我想這樣子的一個心態，才有辦法把我們電網的韌性帶起來。」

極端氣候挑戰！台電能源協會攜手產學研 強化電網韌性

最終電路全面地下化、才能解決極端氣候影響。(圖/民視新聞)

台電靠著加裝支線桿，和地支線，穿插強化電桿等方式加固維護，但最終電路全面地下化、才能解決極端氣候影響，現在透過研討會匯集專家意見，要強化台灣的供電品質。

原文出處：極端氣候挑戰！台電能源協會攜手產學研 強化電網韌性

更多民視新聞報導

高雄長庚突停電頂樓冒黑煙 吊車纜線引線路跳脫釀禍

高雄長庚、給水廠、焚化爐突停電！ 台電：民間吊掛施工惹禍

台電估核三重啟需3年半 李彥秀舉美例反問龔明鑫

