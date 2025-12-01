極端氣候現前 亞洲洪災破千死

受到季風降雨、以及熱帶風暴交互影響，亞洲多國面臨嚴重洪災，罹難人數已經攀升到上千人。熱帶風暴「天琴」（國際命名：KOTO）逼近越南，強風大浪襲擊先前已飽受洪患的中部沿海地區，目前已有3人死亡，1人失蹤。斯里蘭卡除了季風降雨之外，又受到氣旋迪特瓦影響，罹難人數已攀升至超過350人(355)，至少360(366)人失蹤、受災人口超過 130 萬，是斯里蘭卡自2004海嘯後、20年來最慘重天災。

村莊和農田都變成一片汪洋，斯里蘭卡東部一座水庫潰堤後，空軍出動多架直升機，救出上百人。

斯里蘭卡總統 迪桑納亞克：「我們正面臨史上最大規模，最具挑戰性的天災。」

除了搶救受困民眾，還要緊急空投物資，斯里蘭卡遭到氣旋「迪特瓦」重創，全國爆發大規模洪水與山崩，災情橫跨全島。官方最新統計，罹難人數已攀升至超過350人，至少360人失蹤、受災人口超過 130 萬。首都可倫坡，許多低窪地區都被洪水淹沒，民眾只能搭乘橡皮艇和軍用卡車撤離。

可倫坡區長 庫瑪拉：「部分地區的水位還在上升，我呼籲居民保持警覺並立即撤離，不要留在家中，因為水位正在不斷上升。」

官方在各地設立近800個避難中心，已安置超過7萬8千人。目前迪特瓦已經離開斯里蘭卡、威力也降為熱帶性低氣壓，沿著印度東南方海域往北前進。印度坦米爾那都邦 及安德拉邦（Andhra Pradesh）已出現強降雨，當局已下令禁止漁民出海，並在易受洪水侵襲的地區加強部署救援隊。

鏡頭來到東南亞，自11月25號以來，森雅氣旋在印尼引發洪水和土石流，亞齊省、西蘇門答臘省和北蘇門答臘省，根據路透社，截至12月1號，共有約500人死亡，還有約500人失蹤。

失蹤者的家屬 與 記者：「因為路被封鎖，我們周五才趕到現場，(房子的情況如何)，房子沒了 被坍塌的土石掩埋了。」

洪災在泰國也奪走大約180條人命，商家損失慘重，乾脆將受損商品低價出售。

商家：「大家都沒有衣服穿 對吧，所以我低價拍賣所有衣物，希望能幫他們 讓他們有衣服穿。」

至於馬來西亞雖然相對災情較輕微，卻也有3人喪生，約24500人被迫撤離。

