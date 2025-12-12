極端氣候當前，與水共生成為治水新解方【獨立特派員】

口湖鄉沿海潰堤記憶災後陰影未散

1986年韋恩颱風引發的海水倒灌，是口湖沿海居民記憶中最深刻的災難。當年口湖鄉海堤決口後，共11個村落受困，水深達兩公尺，交通全數中斷。除了海堤潰決，長年地層下陷亦是造成災情惡化的主因。

居民李詹金環回憶，當年海水淹進家中兩天兩夜，人在馬路上無法站穩。只要想到可能再度潰堤，就仍心有餘悸。居民也郭棟說，當時原本種植甘蔗與稻米的農地因海水湧入而下陷，成為無法退水的濕地。

雲林沿海地區長期超抽地下水導致地層嚴重下陷，舊有三合院幾乎與路面齊平。（圖／獨立特派員）

西南沿海地勢下陷幅度大潮位步步逼近

近年西南沿海地勢不斷下沉，成龍村街道旁處處可見以數字標示的高潮位高度。坔田渡鳥文化工作室負責人林珮甄說明，目前夏季最高潮位可達180公分，2021年甚至測得231公分，顯示海水高度逐年逼近。

觀樹基金會專案主任許淨淳表示，成龍村地勢已比外海潮位更低，只能依賴堤防防護。他補充，這不是個案，而是整個西南沿海共同面對的問題，雲林更是地層下陷最嚴重的區域之一。因此，希望透過教育與展示，讓訪客理解日前村落面臨的嚴峻現況。

雲林口湖成龍溼地推動環境教育，遊客走在木棧道上，探索這片因地層下陷和海水倒灌而形成的內陸型濕地。（圖／獨立特派員）

農地轉為濕地生態反成山區孩子教材

當年遭淹沒的農田，如今成為水位逐年升高的成龍濕地。林珮甄指出，濕地四周皆為村落與道路，屬於少見的「內陸型濕地」。

濕地自2005年起由林業及自然保育署以生態休耕方式承租，並於2019年劃為國家重要濕地。雲林縣民生國小校長蔡正龍說明，山區孩子鮮少接觸海岸生態，透過現地教學能以感官直接理解差異。嘉義大學景觀系主任王柏青也表示，團隊多年協助濕地管理，希望從小培養孩子的環境情感與知識，認識此地獨特自然與文化。

減少地下水抽取政府獎勵轉型

沿海養殖需要調節水的鹽度，而地下水長期被抽取，使地勢逐年下降。許淨淳解釋，基金會嘗試輔導純海水養殖，目前已有漁民願意嘗試，但生計風險高，包括養殖期延長與成本增加。

對此郭棟反映，改用純海水後，文蛤與魚類生長速度變慢，鹽度在秋冬可達三度以上，使養殖風險提高。

經濟部水利署副署長王藝峰解釋，政府正透過封井、減量與興建送水管線等方式，降低農漁民抽地下水的依賴，並以獎勵導引節水與轉型。

導入APP通報機制社區打造滯洪

地層下陷使牛挑灣溪口水位逐年升高，提高排水困難。許淨淳表示，現今魚塭進水靠潮位即可，但排水須仰賴抽水機，因為溪溝水位已高於魚塭。

在高雄永安新港里，居民則以自主方式改善淹水。由於每逢大雨魚塭同步排水都會造成災情，里長何應成說明，社區導入水位感測與APP通報機制，並在豪雨前要求魚塭預先降水位50公分，使其兼具養殖安全與滯洪功能。

高雄大學災害防救科技研究中心主任吳明淏指出，以33公頃魚塭計算，可增加 16.5萬噸蓄洪量，相當於一座小型滯洪池，且成本遠低於政府徵地與興建大型設施。

高雄永安新港里設置水位感測器和攝影鏡頭，搭配APP即時監控水情，輔導漁民預排魚塭水以進行滯洪。（圖／獨立特派員）

海岸開發受限學者：耐淹建築成趨勢

氣候變遷使豪雨與淹水頻率提高，前水利署長陳伸賢表示，土地下陷區不僅易淹水，也易鹽化且人口老化，應從產業結構與國土規劃調整，包括改種耐水作物、推動契作與循環用水。

在居住方面，觀樹基金會推動高腳屋示範，並配合內政部法規，使沿海與低窪地區的高腳建築免計樓地板面積。臺北大學都市計劃研究所教授廖桂賢認為，政府必須積極發展耐淹建築與室內防水設計，不應僅依賴工程手段，才能真正提升社區應變能力。