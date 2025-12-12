極端氣候當前，與水共生成為治水新解方【獨立特派員】
口湖鄉沿海潰堤記憶災後陰影未散
1986年韋恩颱風引發的海水倒灌，是口湖沿海居民記憶中最深刻的災難。當年口湖鄉海堤決口後，共11個村落受困，水深達兩公尺，交通全數中斷。除了海堤潰決，長年地層下陷亦是造成災情惡化的主因。
居民李詹金環回憶，當年海水淹進家中兩天兩夜，人在馬路上無法站穩。只要想到可能再度潰堤，就仍心有餘悸。居民也郭棟說，當時原本種植甘蔗與稻米的農地因海水湧入而下陷，成為無法退水的濕地。
西南沿海地勢下陷幅度大潮位步步逼近
近年西南沿海地勢不斷下沉，成龍村街道旁處處可見以數字標示的高潮位高度。坔田渡鳥文化工作室負責人林珮甄說明，目前夏季最高潮位可達180公分，2021年甚至測得231公分，顯示海水高度逐年逼近。
觀樹基金會專案主任許淨淳表示，成龍村地勢已比外海潮位更低，只能依賴堤防防護。他補充，這不是個案，而是整個西南沿海共同面對的問題，雲林更是地層下陷最嚴重的區域之一。因此，希望透過教育與展示，讓訪客理解日前村落面臨的嚴峻現況。
農地轉為濕地生態反成山區孩子教材
當年遭淹沒的農田，如今成為水位逐年升高的成龍濕地。林珮甄指出，濕地四周皆為村落與道路，屬於少見的「內陸型濕地」。
濕地自2005年起由林業及自然保育署以生態休耕方式承租，並於2019年劃為國家重要濕地。雲林縣民生國小校長蔡正龍說明，山區孩子鮮少接觸海岸生態，透過現地教學能以感官直接理解差異。嘉義大學景觀系主任王柏青也表示，團隊多年協助濕地管理，希望從小培養孩子的環境情感與知識，認識此地獨特自然與文化。
減少地下水抽取政府獎勵轉型
沿海養殖需要調節水的鹽度，而地下水長期被抽取，使地勢逐年下降。許淨淳解釋，基金會嘗試輔導純海水養殖，目前已有漁民願意嘗試，但生計風險高，包括養殖期延長與成本增加。
對此郭棟反映，改用純海水後，文蛤與魚類生長速度變慢，鹽度在秋冬可達三度以上，使養殖風險提高。
經濟部水利署副署長王藝峰解釋，政府正透過封井、減量與興建送水管線等方式，降低農漁民抽地下水的依賴，並以獎勵導引節水與轉型。
導入APP通報機制社區打造滯洪
地層下陷使牛挑灣溪口水位逐年升高，提高排水困難。許淨淳表示，現今魚塭進水靠潮位即可，但排水須仰賴抽水機，因為溪溝水位已高於魚塭。
在高雄永安新港里，居民則以自主方式改善淹水。由於每逢大雨魚塭同步排水都會造成災情，里長何應成說明，社區導入水位感測與APP通報機制，並在豪雨前要求魚塭預先降水位50公分，使其兼具養殖安全與滯洪功能。
高雄大學災害防救科技研究中心主任吳明淏指出，以33公頃魚塭計算，可增加 16.5萬噸蓄洪量，相當於一座小型滯洪池，且成本遠低於政府徵地與興建大型設施。
海岸開發受限學者：耐淹建築成趨勢
氣候變遷使豪雨與淹水頻率提高，前水利署長陳伸賢表示，土地下陷區不僅易淹水，也易鹽化且人口老化，應從產業結構與國土規劃調整，包括改種耐水作物、推動契作與循環用水。
在居住方面，觀樹基金會推動高腳屋示範，並配合內政部法規，使沿海與低窪地區的高腳建築免計樓地板面積。臺北大學都市計劃研究所教授廖桂賢認為，政府必須積極發展耐淹建築與室內防水設計，不應僅依賴工程手段，才能真正提升社區應變能力。
其他人也在看
入冬最強冷空氣報到！鄭明典點出1現象「快速降溫」 恐冷到這天
鄭明典在臉書發文分享氣象署的地面天氣圖指出，位於右側的冷高壓偏北出海，將為台灣帶來較強的東北季風，水氣增多但氣溫下降幅度有限；而左側1054百帕的強勢高壓則沿著青藏高原移動，預期將帶來「快速降溫」的乾冷空氣，使氣溫轉變更加劇烈。此外，鄭明典也提到，預報員在台...CTWANT ・ 22 小時前 ・ 7
無情降溫「10度殺」要來了！ 痛苦濕冷先潑一整天
無情降溫「10度殺」要來了！ 痛苦濕冷先潑一整天EBC東森新聞 ・ 18 小時前 ・ 120
蔡英文逼宮這人？邱毅預言下一步超驚人
[NOWnews今日新聞]近來因台鹽綠能弊案爆發，能源政策掀起輿論撻伐。前總統蔡英文日前於臉書罕見說重話，表示不能容忍不肖人士，藉綠能發展從事不法的牟利行為，應該不分藍綠、強力肅貪，積極處理涉貪的弊案...今日新聞NOWNEWS ・ 22 小時前 ・ 180
入冬最強冷氣團來了！連3天跌破10度「冷到躺」 影響台灣降溫時程曝
東北風偏強，中央氣象署發布陸上強風特報，12日晨至13日晚上蘭嶼、綠島、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、屏東縣、澎湖縣、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率請注意。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 3
午後變天炸雨！入冬最強大陸冷氣團來襲 恐凍破10度
今天(11日)上午各地氣溫回升，大致為多雲到晴，下午開始迎風面水氣增多，北部、東北部及東部地區局部短暫雨。氣象專家吳德榮提醒，週日晚、下週一(15日)晨及下週二晨氣溫降至最低，本島平地亦將挑戰10度以下。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
入冬最強冷氣團來了！連續2天低溫下探10度 一圖看懂一週天氣
中央氣象署指出，今天（12日）受到東北季風影響，迎風面水氣增多，北部、東半部為陰短暫雨的天氣，天氣風險公司林孝儒表示，今、明（12、13日）2天迎風北海岸至東北部山區降雨機率高且降雨時間相對較長，將有機會累積較多的降雨量。氣象專家吳德榮提醒，下週日晚、週一（14、15日）有一波冷空氣，本島平地將挑戰10度以下低溫。鏡報 ・ 4 小時前 ・ 發起對話
快訊／青森6.7強震！日本氣象廳緊急開記者會 「首波海嘯」已抵達
日本青森縣東方外海當地時間12日上午11時44分再度發生強震，規模達6.7，氣象廳隨即對北海道太平洋沿岸中部、青森縣太平洋沿岸、岩手縣及宮城縣發布「海嘯注意報」，並呼籲民眾立即遠離海岸，稍早第一波海嘯已抵達青森縣小川原港。對此，稍早氣象廳宣布將於日本時間中午12時50分召開緊急記者會說明相關情況。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 4
週末冷到瑟瑟發抖！全台迎入冬最強冷空氣 氣象署升格冷氣團
週末將迎來入冬以來最強的冷空氣，氣象粉專「氣象報馬仔」提醒，強冷空氣將於13日晚間迅速南下，中央氣象署也已將其升格為大陸冷氣團。各地氣溫將逐漸下降，特別是在週日晚間至下週一清晨，將進入此次冷空氣的最強時段。整體而言，這波冷空氣不僅是今年入冬以來最強的一次，也是體感上最為明顯的降溫。中天新聞網 ・ 21 小時前 ・ 發起對話
大陸冷氣團12/13殺到「急凍3天」 明雨彈先襲北台灣
要變冷了！氣象署指出，週六(13日)晚起大陸冷氣團南下，北部及東北部氣溫明顯下降，這波冷空氣將持續影響到下週一，下週二就逐漸回溫。此外，明天起水氣增多，北部、東北部地區有局部大雨發生。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
周末冷氣團發威！全台低溫再下修 專家示警「冷得非常有感」
低溫再下修！氣象專家林得恩指出，大陸冷空氣持續南下，預計下周日（14日）晚間至下周一（15日）清晨將迎來本波「明顯的降溫」，全台各地將會冷得非常有感。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
冷氣團「這天抵達」最冷下探10度！鄭明典揭「先下雨後乾冷」時程曝
生活中心／巫旻璇報導中央氣象署預估，明（11日）東北季風將再度略為增強，各地清晨與夜間都會感覺更涼，迎風面水氣也會稍微增加，北台灣白天高溫將略下降。預測各地低溫約落在17至20度之間，白天北部及東部約24至26度，中南部仍可達27至29度。另外，從本週末一路到下週一（12/15），將有兩股冷高壓陸續南下影響天氣。前氣象局長鄭明典也提醒，明天起隨著新的冷高壓靠近，東北季風將再度增強、濕度回升，部分地區會先迎來降雨，週末天氣將逐步轉為乾冷型態。民視 ・ 1 天前 ・ 1
陸中科院團隊突破性發現 地球深處可能存海量原始水
大陸中國科學院廣州地球化學研究所科研團隊透過高溫高壓實驗，成功模擬地下660公里的極端環境，發現地幔主要礦物布里奇曼石在高溫下具有顯著富水能力，暗示地球上千公里深處可能存在未被發現的重要原始水儲庫。這項研究成果12日刊登於國際學術期刊《科學》。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
明天天氣北北基宜防大雨 周末冷氣團南下低溫探10℃
中央氣象署表示，受東北季風影響，明天、周六（13日）迎風面水氣偏多，北北基宜防大雨；周六（13日）晚間大陸冷氣團南下，周日、下周一（14、15日）清晨最冷，中部以北、東半部平地低溫下探攝氏12度，局部地區因輻射冷卻有10度左右低溫。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 20 小時前 ・ 4
入冬首波冷氣團要來了！鄭明典1圖示警：給台灣帶來快速降溫
本週六（13日）晚間起東北季風再增強或大陸冷氣團南下，週日、下週一受大陸冷氣團影響，各地天氣偏冷。對此，前中央氣象局長鄭明典今日在臉書分享地面天氣圖，指陸地上冷高壓有兩個中心，右邊1050、左邊1054，就是即將影響台灣冷空氣來源的天氣系統。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
入冬首波冷氣團要來了！2段變天時間曝光 2地轉雨「這天最冷」
把握好天氣，明天開始又要變天了。天氣風險分析師林孝儒今（10）日分析未來天氣，提醒把握短暫回暖空檔，週四北至東部轉雨，週末有機會迎來入冬首波冷氣團。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
降溫有感！週末下探10度 專家曝下波冷氣團恐是這天
降溫有感！週末下探10度 專家曝下波冷氣團恐是這天EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 發起對話
明氣溫驟降有雨週日更冷 週一上班迎「最強冷空氣」逼出10度低溫
氣象專家吳德榮在專欄「洩天機教室」中指出，今晨觀測資料顯示，迎風面低層雲堆積、華南有中高雲移岀，北台灣及東部外海有降水回波，北海岸、東北部有局部降雨。最新歐洲模式模擬顯示，今日迎風面水氣增，北海岸、大台北東側及東半部有局部短暫降雨的機率，北、東白天氣溫略...CTWANT ・ 8 小時前 ・ 發起對話
冷氣團週末襲台↓10°C！中部高山「連3天」有望降雪
生活中心／李明融報導本週氣溫直直落，中央氣象署指出，明天（11日）東北季風稍微增強，各地早晚稍涼，且迎風面水氣稍增，北台灣高溫稍降，各地地溫預測17~20度，高溫北部及東半部24~26度，中南部27~29度；本週末到下週一（15日）有2波冷空氣接力南下，氣象署表示，中部以北3500公尺以上高山，可能有零星降雪或路面結冰的機會。民視 ・ 1 天前 ・ 1
清晨最低溫11.6度！「今多雲到晴」首波大陸冷氣團周六南下
中央氣象署觀測，今清晨本島縣市平地最低溫出現在南投縣中寮鄉的攝氏11.6度。氣象署表示，今天（11日）上午台灣各地大致為多雲到晴，下午開始東北季風稍增強，迎風面水氣增多。明天天氣如何？氣象署指出，明天到周六（12日到13日）白天東北季風影響，北部、東北部天氣稍涼，其他地區早晚亦涼，周六晚起大陸冷氣團南下，北部及東北部氣溫明顯下降。Yahoo奇摩（綜合報導） ・ 1 天前 ・ 1
零下30度！ 電動車「冰湖測試」狂飆白霧圈
新一波寒流自西向東橫掃大陸，多地氣溫直直落、創下半年新低，也讓電動車在低溫下的「續航力考驗」再度引發討論。面對嚴冬挑戰，內蒙古大片冰封湖面化身冬季測試場，吸引全球車廠前往，在極端環境下檢測性能。TVBS新聞網 ・ 21 小時前 ・ 發起對話