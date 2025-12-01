極端氣候肆虐! 蘇門達臘洪水、山崩442死 斯里蘭卡334人亡 救援還墜機

斯里蘭卡連日來極端天氣引發暴雨導致的洪水、山體滑坡等災害已造成 334 人死亡。 圖 : 翻攝自央視新聞

[Newtalk新聞] 當地時間 11 月 30 日晚上 7 時 40 分許，印尼國家抗災署召開記者會，公佈蘇門答臘島 3 個省份最新洪水和山體滑坡災害遇難人數：北蘇門答臘省 217 人，西蘇門答臘省 129 人，亞齊省 96 人，三省合計 442 人遇難。此外，還有 402 人失蹤。

印尼國家抗災署署長蘇哈裡安托表示，三省受災地區目前已不再下雨，將抓緊晴好天氣，通過海陸空投送援助以及部署重型裝備等多種手段加快救援進度。

過去一周以來，強降雨在蘇門答臘多地引發洪水和山體滑坡，造成嚴重人員傷亡與基礎設施受損。

另外在斯里蘭卡，當地官員表示，該國連日來極端天氣引發暴雨導致的洪水、山體滑坡等災害已造成 334 人死亡。目前搜救行動仍在多個地區進行。

30 日上午，斯里蘭卡一架空軍直升機在運送物資時墜毀，機上 5 名機組人員全部獲救，目前在醫院接受治療。

