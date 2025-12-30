極端氣候衝擊台灣 氣象署示警「二次災害」更常見

台灣氣候持續極端與暖化，降雨更集中、雨日減少。今年多起災情由颱風與西南氣流接續影響。何柏均攝





中央氣象署今（30）日進行年終氣象回顧，指出台灣近年氣候型態出現明顯轉變，不僅氣溫持續偏高，降雨也愈來愈集中，極端天氣所衍生的「二次災害」風險，正成為防災體系必須正視的新課題。氣象署預報中心主任黃椿喜表示，今年的天氣特徵，可以清楚看出「不下雨時更乾，一下雨就下得更劇烈」的極端趨勢。

從長期資料來看，截至今年12月28日，全台年平均氣溫達24.53度，較百年平均高出1.22度，排名1897年以來第12高溫。若回顧6座百年氣象站紀錄，2015年之後的年份，幾乎占據歷史最暖年份的多數席次，顯示台灣偏暖升溫已是長期趨勢。今年除1、2月及7月略偏涼外，其餘多數月份皆偏暖，其中9、10月高溫情況尤為明顯。

黃椿喜表示，台灣降雨變化同樣值得關注。他指出，台灣全年累積雨量偏多，但降雨日數卻顯著減少，全年降雨日數為1951年以來第9少，顯示雨勢高度集中。從季節分布來看，春季為正常偏多，夏季則明顯偏多，其餘月份多偏少，呈現乾季更乾、雨季更濕的極端型態。

在颱風影響方面，今年西北太平洋生成約27個颱風，屬氣候正常範圍，其中丹娜絲、楊柳、樺加沙及鳳凰等4個颱風侵台。黃椿喜指出，今年多起災情並非單一事件所致，而是由颱風與西南氣流接續影響，進而引發二次災害。7月丹娜絲颱風侵台後，隨即在7月底至8月初遭遇西南氣流長時間降雨，重創嘉南地區；其後楊柳颱風7月28日前後的豪雨（0728豪雨事件），又使山區累積大量降雨造成馬太鞍堰塞湖溢流潰堤。這段時間所形成的堰塞湖，本質上屬於土石壩結構，穩定性較低，當後續颱風帶來強降雨、雨量達到五百至一千毫米時，極易因水位超過壩體而發生溢流。

氣象署說明，樺加沙颱風雖非特別強勢，但正好在前期地形與水文條件已相當脆弱的情況下，帶來劇烈降雨，最終導致堰塞湖溢流，造成花蓮光復、鳳林一帶明顯災情。這類災害並非單一颱風直接造成，而是前期降雨、地形改變與後續強降雨疊加後的結果，屬於典型的「二次災害」。

黃椿喜指出，台灣夏季降雨來源本就以颱風與西南氣流為主，西南氣流多影響中南部與西部，而颱風則可能在短時間內帶來極端雨量。在氣候變遷背景下，這類「一次天氣事件、引發後續災害」的情況愈來愈常見，也使防災工作不再只是單純的氣象問題，而必須結合水利、地質與災害管理等跨領域判斷。

氣象署也指出，過去防災體系多著重於天氣本身，但在極端氣候下，天氣事件往往會衍生複合性或延時性的二次災害，若各領域之間的資訊與應變無法即時銜接，風險將明顯放大。未來面對氣候持續暖化、天氣更趨極端的環境，社會各界必須逐步調適，強化跨部門溝通與整合，才能讓防災與應變機制真正跟上氣候變化的腳步。

台灣2025氣象回顧，發現全台氣溫持續偏暖。翻攝氣象署

氣象署2025年終氣象回顧，降雨集中，提醒全台要更注意二次災害。翻攝氣象署

