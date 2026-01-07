極端氣候衝擊！北極寒流橫掃歐洲 夏威夷高山成「銀白世界」

全球氣候異常現象日益頻繁，近期北半球各地接連遭受極端天氣衝擊。（示意圖／Pexels）





全球氣候異常現象日益頻繁，近期北半球各地接連遭受極端天氣衝擊。北極寒流強勢席捲歐洲，導致英國、法國及荷蘭等地交通大亂，法國更因路面結冰引發多起嚴重車禍，造成至少5人不幸喪生。而在太平洋彼端，向來以熱帶風情著稱的夏威夷，高海拔山區竟遭暴風雪襲擊，山頭在一夕之間化為銀白世界。



在夏威夷，狂風挾帶大量降雪，將毛納基山（Mauna Kea）頂峰染成一片雪白，景象令外界大感驚奇。根據當地觀測影像，山頂已被皚皚白雪完全覆蓋，然而受到大霧、積雪及道路結冰影響，當地管理單位已緊急封閉遊客中心往山頂的路段，以策安全。

歐洲北極寒流來勢洶洶，氣象專家示警，這波寒流伴隨降雪、雨夾雪及冰雹，已讓英國全境氣溫驟降至冰點，未來幾天低溫將持續下探。英國氣象局已對全國發布冰雪預警，蘇格蘭中部更一度發布僅次於紅色最高等級的「琥珀色警報」。受大風雪影響，英國多條道路被迫封閉，全境近五百所學校宣布停課；連接英國與歐陸的「歐洲之星」列車，亦因軌道積雪導致多個班次停駛或延誤。



法國同樣籠罩在酷寒天氣中，路面結冰導致交通事故頻傳，截至目前已造成至少5人死亡。荷蘭阿姆斯特丹的交通樞紐史基浦機場（Schiphol Airport）也難逃天候衝擊，連續五天陷入混亂，累計超過四百個航班被迫取消。

惡劣天候讓旅客行程大亂，許多滯留機場的乘客形容現場情況混亂且令人無法接受，對於連續多日的延誤感到極度沮喪與憤怒；亦有旅客無奈表示，原定前往拉斯維加斯的航班遭取消，行程被迫泡湯。各國氣象單位已發出警告，這波極端天氣尚未結束，未來幾天對交通運輸及民生經濟的衝擊恐將持續擴大。

