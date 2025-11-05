極端氣候 新北消防智能救災

新北市消防局長陳崇岳（左）向市長侯友宜（右）介紹特搜大隊各項先進裝備。（王揚傑攝）

全球面臨極端氣候及巨災常態化，新北市消防局長陳崇岳5日在市政會議以「智能消防救災、建構安居新北」為題專題報告，說明消防局近年在公共安全、災害搶救、緊急救護、全民防災及應變體系的五大層面上應用智能科技的最新成果，並以專業為核心、人本為價值、安全為福祉，守護市民安全。

陳崇岳指出，新北市幅員遼闊，災害潛勢多元，消防局運用防災創新科技，建構全災型智慧指揮監控平台（EDP）、新北災訊E點通及防救災Data Center，可即時災情分析並提高應變效率；首創緊急應變指揮學院（ERCA），以虛擬實境模擬本市環境及災況，強化指揮官狀況判斷能力。

此外，整合值班台簿冊並電子化，同時啟動廳舍燈光、警鈴、滑升門、廣播，首創「智能值班台」，提升70％效率，讓勤務派遣零時差，提早20秒出勤。深入鄰里社區推動韌性社區、企業防災、校園防災、防災士等防災工作，提升基層防救災能量。

陳崇岳表示，面對氣候變遷與複合型災害挑戰，積極推動「北區複合型災害環境事故應變暨訓練中心」及「職業安全衛生專責單位」等籌備工作，期強化救災專業，並保障消防人員安全。另推動警消廳舍新建及改善計畫，目前完工啟用11處消防廳舍，此外5處消防廳舍正在興建，另有3處消防廳舍規畫中，市府會持續成為同仁堅強的後盾，讓同仁執勤安心無憂。

市長侯友宜聽取報告後，肯定並感謝消防同仁的專業與付出。他表示，新北市是個災害多元型態的地方，不管是颱風、土石流、地震，甚至包括水域跟河川的安全，都要仰賴消防同仁的救災與救護，工作繁重，但成績斐然，自民國100年起，新北市團隊皆於行政院災害防救訪評獲得優等殊榮，已連續11年榮獲六都第一。

侯友宜指出，這幾年新北市火災件數從108年到114年已經下降20％，除了救災、救護能量也不斷提升，OHCA康復出院率從99年3.1％提升至13.14％；政府推出韌性城市，新北市都是第一個達標，像防災士預計今年可以達到1萬5000人。他期勉消防同仁，安全就是福祉，唯有持續精進、勇於創新，才能讓新北市成為真正的安居城市。