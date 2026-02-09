極端省錢恐越存越窮？日專家揭「3大NG行為」：快改掉

財經中心／張尚辰報導

不少人把「省錢」視為理財美德，但如果做得太極端，反而可能帶來反效果。日本一名長期研究節約生活的專家三木ちな指出，過度壓縮開銷不僅容易造成心理壓力，也可能讓生活品質下滑，甚至在通膨影響下，導致財務狀況停滯不前。

日本家庭主婦三木ちな長年實踐節約生活，然而她坦言，自己在剛結婚時，曾陷入「愈省愈辛苦」的狀態，努力控制每一筆花費，卻始終存不到理想的金額，反而感覺精力被消耗殆盡。

回顧那段經驗，三木ちな整理出三種曾讓她誤以為能累積財富，實際卻效果有限，甚至適得其反的做法。

一、將節流推向極端

她曾認為只要不花錢就是成功，因此幾乎全面封鎖支出，無論是飲食、穿著或日常娛樂，都壓縮到最低標準。每一次消費前都充滿掙扎與自我審視，雖然帳面支出降低，但長期下來，情緒壓力與疲勞感不斷累積，讓這樣的生活方式難以持續。

她後來發現，金錢管理不該只看數字，而是要在節制與滿足之間取得平衡，該花的時候花，才不會讓省錢變成負擔。

二、效率低落的省錢行為

三木ちな曾為了幾塊錢的差價，刻意調整作息、花大量時間比價或奔波購物。冷靜檢視後，她發現這類做法雖然能省下小錢，卻犧牲了大量時間與體力，整體來看並不划算。隨著家庭成員增加，她更深刻體會到時間成本的重要性，逐漸放棄以勞換省的模式。

三、過度依賴現金存款

三木ちな回憶，過去只要看到存款金額增加，內心就感到安心，卻忽略了物價上漲帶來的影響。當資金長期停留在現金狀態，實際購買力反而可能逐年下降，無形中侵蝕財務成果。

因此，她近年開始重新規劃資產配置，將短期內不需動用的資金，部分轉向其他理財工具，以降低通膨帶來的風險，也讓未來的財務準備更具彈性。

最後，三木ちな說，存錢並不等於忍耐到底，有時更需要停下腳步，檢視方式是否符合當下的生活狀態。她強調，省錢沒有標準答案，找到能長期維持、同時兼顧生活品質的方法，才是真正對財務有幫助的選擇。

