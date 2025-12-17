極端組織預謀加州跨年夜恐攻 FBI破獲逮捕4嫌犯

聯邦檢方公布起訴的4人照片，他們全部來自洛杉磯，被控共謀並持有未登記的破壞性裝置，這4個人未來還可能面臨更多罪名。

南加州代理聯邦檢察官埃塞利說明，「他們4個是在12月12日週五被逮捕，當時這個反政府組織正前往沙漠測試爆裂連環簡易爆炸裝置。卡洛爾與她的共同被告裴基主導取得與製造炸彈的行動，並招募其他人加入他們的計畫。卡洛爾也明白表達自己的意圖，她說：『我們正在做的事情會被視為恐怖行動。』」

這起行動代號「午夜太陽行動」，主嫌卡洛爾11月曾把一份8頁的手寫計畫，交給一名警方線人，內容鉅細靡遺，詳載如何在跨年午夜於南加州至少5個地點放置背包炸彈，鎖定兩家美國公司於同一時間引爆。

FBI洛杉磯分局負責人戴維斯表示，「他們帶了化學前驅物，開始把化學物和零件擺在桌上，準備製作炸彈。」

警方在卡洛爾住處找到多張與「龜島解放陣線」相關宣傳物品，上面寫著「美國去死」、「龜島與巴勒斯坦萬歲」、「打倒ICE」等字；在裴基住處則找到完整爆炸攻擊計畫文稿。

檢方表示，這4人是龜島解放陣線洛杉磯分支激進成員，在社群媒體上自稱「反資本、反政府」，帶有親巴勒斯坦強烈反執法色彩。

除了跨年夜連環爆炸，嫌犯還在加密通訊群組中，討論明（2026）年1、2月以土製炸彈攻擊移民及海關執法人員跟車輛。聯邦調查局表示，這次行動提前出手，及時阻止了跨年夜可能爆發的重大恐怖攻擊。