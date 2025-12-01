極端降雨災頻仍 大馬捐贈學校.寺院救災船

馬來西亞的吉蘭丹州，幾乎每年都逃不過與洪水搏鬥命運，到了上個月雖然狀況還好，但慈濟吉蘭丹支會因應社區需求，還是預防性的捐贈救災船給兩所學校和4所泰裔寺廟。

受東北季候風影響，大馬半島東海岸每年的10月至隔年3月，都會遭遇強大降雨量而引發的大水災。其中，吉蘭丹經常通報為最嚴重的重災區，許多低窪地區逢雨必災，為當地居民帶來嚴峻考驗。

吉蘭丹臥佛寺，多年來不曾遭遇水患，是周圍村民在水災來襲時避難的其中一個地點。但2024年11月尾的水災太猛烈，第一次衝破臥佛寺的庇護，連車子都全部被淹沒。

志工 陳文健：「不過 這個地方，(臥佛寺)是之前是，一路來是沒有水災的，不過去年年尾的那個水(災)，說實話 真的實在是很夠力夠力的，就是說那個村民到時候，他們過來拿車的時候，也是哭都沒有眼淚。」

志工 陳文健：「他們也要求說要有一艘船，就是說好像水上的工具，把他們那些，來不及逃亡的那些村民，我們帶他們出一個安全的地方。」

轉眼到了臥佛寺救災船捐贈儀式的日子，雨水從夜裡落到清晨， 50位慈濟志工集合向訊祈禱，祈願順利圓滿。

20位村民跳起泰國傳統舞蹈，鑼鼓聲很熱鬧，足見村民的重視。原本要在雨中迎船，但因雨勢改到佛像前獻舞，村民笑容依舊燦爛，內心無比歡喜。

志工 帕勇：「我想對慈濟敬萬二分感謝，捐贈一艘船給我們，我真的很感動 也很感恩，我們這裡的村民，一定會善用這艘船，也會在雨季的時候好好利用它。」

船隻的移交，是慈濟守護村民的開始。願這份善念，像河水一樣涓涓細流，持續滋養這片土地，成就更多美好可能。

