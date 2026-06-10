極端預測通常是錯的！ 謝金河批：一堆憑感覺的末日大師





近期全球股市陷入劇烈波動，謝金河表示真正拉開投資差距的是「紀律」與對基本面的研究。他強調，過去幾十年來許多國際知名大師如魯比尼、清崎等人，往往憑感覺做出極端預測，但「極端的預測通常都是錯的」，投資人與其盲從，不如努力做功課。

波動中的投資分水嶺

財信傳媒董事長謝金河發文表示，這兩天全球股市忽而大跌、又忽而大漲，讓投資人心情跟著七上八下。對此他引用了沈萬鈞的一段話，認為非常受用。沈萬鈞指出：「真正拉開投資差距的，不是誰知道更多的市場消息，而是誰能在市場波動中，有紀律的判斷進出與風險！」沈萬鈞強調，投資決勝的關鍵，在於誰對基本面的深沈研究和理解，這才是贏家和輸家的分水嶺。

憑感覺預測的末日大師

謝金河表示，過去幾十年來他非常注意國際大師的看法，卻發現許多國際知名的大師級人物都憑感覺作預測。例如空頭大師魯比尼在2021年就大膽預測，美國及全球經濟將進入漫長且惡劣的調整，且會一直持續到2023年。謝金河直言，魯比尼從來沒有看好世界經濟，這正是他身為「末日博士」的本色。

錯失低點的新興市場教父

另一位被提及的大師是過世不久的新興市場教父馬克．墨比爾斯（Mark Mobius）。謝金河透露，自己親眼目睹墨比爾斯在1997年將其操作的基金全部B股清倉，當時上海B股指數正處於21點，所有籌碼最後全部被他所尊敬的孫先生接走，墨比爾斯正好賣在最低點。此外，墨比爾斯這些年也非常看壞虛擬貨幣，曾預測比特幣會跌破10000美元、甚至跌到5000元，謝金河對此表示，他會不會對，我們只能繼續看下去。

每年預言崩盤的暢銷作家

謝金河接著點名努力和川普合影的日裔美籍作家羅伯特．清崎。清崎雖憑藉《富爸爸，窮爸爸》成為暢銷書作家，不過他每年都預言史上最大的股市崩盤，最近一次預測是在2025年。謝金河形容清崎是「努力看空，愈講愈激烈」。

看錯油價的商品大師

至於商品大師吉姆．羅傑斯，謝金河指出他一輩子只看對過一次商品行情。羅傑斯曾當面告訴謝金河油價會長期站穩在300美元以上。謝金河評論，羅傑斯是中國的大好友，不僅培養女兒學中文，更是大力看衰美國，這正是他二十年來的本色。

AI浪潮該相信誰

面對最近努力唱衰AI的《大賣空》作者麥可．貝瑞（Michael Burry），謝金河提出對比，指出超微（AMD）執行長蘇姿丰曾說AI有如棒球打到第三局，國巨董事長陳泰銘則說是二局半。面對這些截然不同的觀點，謝金河在文末反問投資人「你該相信誰？」並給出建議：不如努力做功課！

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（封面示意圖/AI生成）

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