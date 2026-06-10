極端預測通常是錯的！ 謝金河批：一堆憑感覺的末日大師
近期全球股市陷入劇烈波動，謝金河表示真正拉開投資差距的是「紀律」與對基本面的研究。他強調，過去幾十年來許多國際知名大師如魯比尼、清崎等人，往往憑感覺做出極端預測，但「極端的預測通常都是錯的」，投資人與其盲從，不如努力做功課。
波動中的投資分水嶺
財信傳媒董事長謝金河發文表示，這兩天全球股市忽而大跌、又忽而大漲，讓投資人心情跟著七上八下。對此他引用了沈萬鈞的一段話，認為非常受用。沈萬鈞指出：「真正拉開投資差距的，不是誰知道更多的市場消息，而是誰能在市場波動中，有紀律的判斷進出與風險！」沈萬鈞強調，投資決勝的關鍵，在於誰對基本面的深沈研究和理解，這才是贏家和輸家的分水嶺。
憑感覺預測的末日大師
謝金河表示，過去幾十年來他非常注意國際大師的看法，卻發現許多國際知名的大師級人物都憑感覺作預測。例如空頭大師魯比尼在2021年就大膽預測，美國及全球經濟將進入漫長且惡劣的調整，且會一直持續到2023年。謝金河直言，魯比尼從來沒有看好世界經濟，這正是他身為「末日博士」的本色。
錯失低點的新興市場教父
另一位被提及的大師是過世不久的新興市場教父馬克．墨比爾斯（Mark Mobius）。謝金河透露，自己親眼目睹墨比爾斯在1997年將其操作的基金全部B股清倉，當時上海B股指數正處於21點，所有籌碼最後全部被他所尊敬的孫先生接走，墨比爾斯正好賣在最低點。此外，墨比爾斯這些年也非常看壞虛擬貨幣，曾預測比特幣會跌破10000美元、甚至跌到5000元，謝金河對此表示，他會不會對，我們只能繼續看下去。
每年預言崩盤的暢銷作家
謝金河接著點名努力和川普合影的日裔美籍作家羅伯特．清崎。清崎雖憑藉《富爸爸，窮爸爸》成為暢銷書作家，不過他每年都預言史上最大的股市崩盤，最近一次預測是在2025年。謝金河形容清崎是「努力看空，愈講愈激烈」。
看錯油價的商品大師
至於商品大師吉姆．羅傑斯，謝金河指出他一輩子只看對過一次商品行情。羅傑斯曾當面告訴謝金河油價會長期站穩在300美元以上。謝金河評論，羅傑斯是中國的大好友，不僅培養女兒學中文，更是大力看衰美國，這正是他二十年來的本色。
AI浪潮該相信誰
面對最近努力唱衰AI的《大賣空》作者麥可．貝瑞（Michael Burry），謝金河提出對比，指出超微（AMD）執行長蘇姿丰曾說AI有如棒球打到第三局，國巨董事長陳泰銘則說是二局半。面對這些截然不同的觀點，謝金河在文末反問投資人「你該相信誰？」並給出建議：不如努力做功課！
（封面示意圖/AI生成）
更多東森財經新聞報導
暴跌反是良機？ 阮慕驊曝抄底首選：「這類ETF」進可攻退可守
其他人也在看
警專「刑事偵查」爆給分雙標 家長怒批黑箱：別讓歪風毀了台灣警察
台灣警察專科學校（以下簡稱警專）驚爆教學醜聞，根據《警證時報》報導，多名學生家長指控校方在「刑事偵查」學科成績處理上，一度以「無差別加分」掩蓋試題過難的失誤，在取消加分後，又放任各班教師採取標準不一的補救措施，毫無公平性，不但可能影響學生未來畢業分發排名，甚至可能導致部分學生面臨延畢危機，痛批校長與師長處理成績流程雜亂無章，是警界紀律敗壞的源頭。
鼻過敏發作難根治 台北慈濟新術式助患者重獲新生
（記者陳志仁／新北報導）38歲黃先生自幼深受過敏性鼻炎所苦，長年飽受鼻塞、流鼻水及打噴嚏困擾，即使接受下鼻甲切 […]
6月中旬「你的緣分來了」！3星座結束感情空窗，良緣已悄悄敲門
你有沒有這種時刻？無意間滑到兩年前的對話紀錄，卻發現內心已經波瀾不驚。原來我們在等的，從來不只是某個人，而是自己準備好的那個瞬間。6月中旬，這三個星座的空窗期即將結束，緣分正在門外輕輕叩門。
芥菜+1物是感冒救星？神奇配方靠中醫師解密！邏輯很通但有「1條件」
過年拒吃的長年菜，它竟是感冒救星？還要加上一種尋常食物一起吃，就變成治感冒神物，你相信嗎？吃感冒藥已經吃到很煩的上班族，或許也可嘗試看看，有機會讓辦公室少一點咳嗽聲。本文請中醫師解密，把這個市井「神話
東森深度周報／邪惡早餐排行榜 飯糰高負擔第一名
東森深度周報／邪惡早餐排行榜 飯糰高負擔第一名
電動車會熄火是真的！TOYOTA新專利重現熱血手排
電動車越來越安靜、越來越平順，但Toyota最近的一項新專利，卻打算把駕駛「拉回駕訓班等級」，甚至還可能讓電動車變得比燃油車更挑人開。
14年神仙眷侶仍情斷！秀英、鄭敬淏證實分手 曾談結婚也沒等到那
根據韓媒《TenAsia》及《SPOTV News》報導，秀英所屬經紀公司Saram Entertainment表示，兩人最近確實已經分手，未來將以關係良好的同事身分繼續相處。鄭敬淏方面也證實消息，表示兩人近年因工作行程愈來愈忙碌，關係逐漸疏遠，經過深思熟慮後決定整理這段感情，和平結束14年...
還沒解渴？全台4水庫蓄水率跌破2成 這水庫竟0%見底了
近幾日梅雨鋒面發威，全台各地接連降下大雷雨，水利署表示，此波降雨預計可提供近2.5億噸水量，約1.3億噸水已入庫，讓原本水情吃緊的南部地區終於「解渴」。目前全台有9座水庫蓄水量未達40％，其中1座水庫蓄水量為0%，不過新竹寶山水庫蓄水量達100%。
基隆「4.5星秘境旅宿」7月熄燈 大票人錯愕：唯一的新飯店倒了
海洋科技博物館（海科館）車站旁的「HOTEL BEGINS 倉箱蜜境文旅」為基隆特色旅宿之一，它緊鄰山區又靠海，並將基隆在地生態、文化結合，在Google上有4.5顆星好評。如今業者官方臉書公告，飯店將在2026年7月15日結束營運，讓不少住過的人感嘆「上週才剛入住，沒想到就要歇業了」、「基隆唯一的新飯店竟然就這樣倒了」。
直營站的油比加盟站好？中油告訴你真相！4重點防積碳、傷車子引擎
許多人認為中油直營站油品品質比較好，因此加油的時候，總為了找到直營站而不惜多開幾公里，但其實中油加盟站跟直營站的油品有差嗎？中油告訴你真相，並破解常見加油迷思，更建議大家多注意4關鍵才能避免車子積碳、
快填申請單 每1人發6000元領6個月
勞動部推動「勞工就業通計畫」，旨在協助受國際情勢影響的失業勞工重返職場。雇主若聘用符合資格者，每人最高可領3.6萬元獎助金。該計畫整合就業媒合、職場訓練與職務再設計，如中高齡轉職者小珍便成功轉銜並改善作業環境。此舉不僅有效縮短勞工待業期，更協助企業補實人力缺口，透過多元獎勵與全方位支持措施，打造勞資互利共好的環境，強化職場穩定度與留才成效。
水煎包、鐵板麵都上榜！營養師揭「５大爆油早餐」藏雙重陷阱，第１名竟是它
台灣早餐文化豐富多元，從傳統飯糰到西式漢堡應有盡有，是許多民眾每日必備的美食饗宴。然而看似美味便利的國民早餐，背後卻暗藏著不為人知的健康危機。一名營養師近日在社群平台發文，揭露常見早餐選項普遍存在「高
小一兒在校掉乳牙！家長怒控老師沒顧好 揪醫問「這句」眾人全看傻
近期校園親師衝突頻傳，不少教師坦言，如今教學壓力愈來愈沉重，深怕一不小心就遇上「恐龍家長」。近日就有一名特殊教育老師分享，班上一名小一學生在校期間自然掉落乳牙，老師不僅第一時間妥善保存牙齒，還於放學時親自交還家長，沒想到卻遭家長質疑「沒有把孩子顧好」，甚至進一步詢問牙醫是否能向老師或校方求償，離譜情節曝光後，引發網友熱議。
公審黃山料全網熱議 律師點破關鍵：影片讓多米多羅「人設崩壞」
台灣暢銷作家黃山料近日遭YouTuber多米多羅拍片公審，批評他的書籍很水、是不合格的作家，並狠酸「不要浪費紙好嗎！」連日引討論，林智群律師說，這個影片讓多米多羅人設崩壞。多米多羅的人設是「講幹話」，結果這個影片讓大家了解到他竟然有料。
雨後買水果注意！果販點名「4類水果」最易變質：外表看不出來
阿毛在粉專「真青翠鮮果店」分享影片表示，雨後最常見問題就是俗稱的「水傷」。其中瓜類水果首當其衝，尤其西瓜最容易受到影響。他指出，部分西瓜外表看起來完整正常，但切開後果肉可能已因吸收過多水分而產生變化，雖然不一定代表腐壞，但保存期限往往會縮短，因此建議購買...
與傅子純情同母子！資深女星憶暖舉 慟嘆「親生兒女也未必做得到」
出道超過24年、曾演出《新兵日記》等戲劇的演員傅子純，近日剛從印尼峇里島度假返台，7日下午16時許因「急性血癌」（白血病）病逝於淡水馬偕醫院，享年46歲。突如其來的消息讓親友、粉絲難以接受。資深女星鍾佳蓁也分享和傅子純相處的點滴，心痛如絞悲訴「我知道這條路任何人早或晚都得走！但不是現在啊，兒子。」
前半生操勞，晚年幸福順遂的5生肖！屬馬半輩子都忙於照顧家人，「這位」活的像個陀螺老了才開始享受
有些人的人生像開外掛，年紀輕輕就順風順水；但也有一種人，年輕時總是在扛責任、忙生活、顧家庭，很多時候甚至連喘口氣的時間都沒有。別人正在享受青春，他們可能早就在為未來打拼。雖然一路走來不輕鬆，甚至吃過不
麵包店夫婦睡夢中遇橫禍 街坊不捨
「爆炸聲大到像是飛彈炸下來。」新竹市高翠路便當店昨凌晨氣爆，附近居民心有餘悸，天亮後見到家園宛如戰場，汽車被炸爛成廢鐵，直呼好可怕。在氣爆中喪生的吳姓夫妻，兒女批戴孝服，昨站在廢墟中與封鎖線前，手握著母親衣物，呼喚雙親名字，難掩悲痛拭淚，讓人為之鼻酸。
翻身機會來了！罕見雙重吉兆發威 「4生肖狂吸財氣」躺著都能賺
近日迎來極其罕見的「金星合木星」與「海王星合月」雙重吉兆。塔羅牌老師艾菲爾在臉書提到，占星學中，金星象徵財富、物質享有與審美價值，木星則是帶來擴張、幸運的第一大吉星，兩者交會預示一波財富機遇正席捲而來。雖然海王星的加入，容易讓人產生迷惘感，但只要腳踏實地，將會被金木的和諧能量實體化。他點名4生肖「鼠、龍、羊、豬」的財帛宮已被點亮，原本凝滯的資金水位正強勢翻紅。
交大碩士生期末報告剛寫完 窗炸裂驚醒：像打雷地震
交大碩士生期末報告剛寫完 窗炸裂驚醒：像打雷地震