極端高溫！ 阿根廷野火失控 澳洲飆50度熱浪

阿根廷被野火侵襲，光是一個省就燒掉4.5萬公頃的森林，當局宣布有四個省進入緊急狀態。（示意圖／Pexels）





現在正是南半球進入最熱的夏天，極端高溫讓多地都傳出災情。阿根廷被野火侵襲，光是一個省就燒掉4.5萬公頃的森林，當局宣布有四個省進入緊急狀態。澳洲也遭遇16年來最嚴重熱浪，多地氣溫逼近攝氏50度。

澳洲居民史密斯說：「現場又熱，沙塵又多，而且全是濃煙。」澳洲東南部被16年來最嚴重熱浪襲擊，多地氣溫逼近50°C，部分地區野火竄燒。維多利亞州部分郊區居民被迫撤離，動物園員工拿冰塊給袋鼠消暑，民眾也猛灌水。

廣告 廣告

澳洲居民：「我喝了很多水，一直待在這些噴霧風扇旁邊，也試著喝這裡提供的冰鎮飲料。」

同在南半球的阿根廷，也進入最熱的季節。巴塔哥尼亞地區月初爆發野火延燒至今，濃煙在山林中竄燒。當局出動直升機，消防人員拉水線撲救，但高溫又極度乾旱，濃煙導致能見度極低，難以救援。到處都是被燒成焦炭的樹木，由於強風與極端高溫威脅，火勢恐將突破控制線。阿根廷當局宣布巴塔哥尼亞地區四個省30日進入緊急狀態。

阿根廷消防人員表示：「火勢全面爆炸性蔓延，出現了許多飛火，說真的，這場大火根本沒給我們任何反應時間。」

這場大火自一月中延燒至今，已有超過4.5萬公頃森林被大火吞噬，對擁有原始森林與冰川湖泊的當地來說，是天大的災難。

更多東森新聞報導

阿根廷惡火猛燒！4省緊急狀態 動員千名消防員救災

驚悚片！阿根廷男滑手機衰遇「天降大玻璃」 遭砸昏迷

20歲正妹約會卻下藥搶劫 被逮「透視照」網路瘋傳

