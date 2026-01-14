極簡置換主動脈瓣膜 隔天出院

台大醫院研發極簡式經導管主動脈瓣膜置換手術照護模式，1/5的患者可在術後隔天出院返家，接受遠距照護。（記者傅希堯攝）

記者傅希堯∕台北報導

王姓女子首次進行心臟置換二尖瓣與三尖瓣採取傳統手術，包括術前住院檢查、全身麻醉、術後加護病房再轉一般病房等流程，共住院14天。去年9月又因主動脈狹窄再度進行心臟手術，經採用極簡式經導管主動脈瓣膜置換術，術後隔天就出院。衛福部長石崇良14日表示，是否擴大健保適用對象？仍待研議。

台大醫院宣布研發極簡式經導管主動脈瓣膜置換手術照護模式，心臟瓣膜手術患者不但不必全身麻醉，術後也無須入住加護病房，且約1/5的患者最快隔天就可出院。院方將向全世界推廣此類手術與照顧模式。

台大醫院院長余忠仁指出，高齡化社會心臟瓣膜疾病患者逐年增加，該院心血管中心持續精進瓣膜性心臟病治療策略，近年導入並優化與國際接軌的極簡式經導管主動脈瓣膜置換術之照護流程；在病人安全前提下，病患不僅免於全身麻醉、無需入住加護病房，最快隔日即可出院。

心臟內科醫師林茂欣指出，包括日、韓、星等亞洲多數醫院目前仍沿用傳統心臟瓣膜置換手術流程，包括術前住院評估檢查、全身麻醉、術後常規入住加護病房，住院天數達5～10天甚至更久。台大醫院2024年底起優化整體流程，進一步將流程優化延伸至術後照護，導入極簡式經導管主動脈瓣膜置換術，高齡患者不僅能降低院內感染風險，也可避免長期臥床可能導致的相關併發症。不僅有助於降低住院與加護病房占床天數，也能提升床位周轉效率，對醫院營運、健保體系與病人照護均帶來正向效益。

台大醫院14日也與國際人工瓣膜醫材廠商愛德華生命科學簽署合作備忘錄，將打造亞太區教育示範中心，協助亞太區醫學中心培育更多極簡式經導管主動脈瓣膜置換手術照護模式團隊，並制定在地化的亞洲治療指引，成為亞太區瓣膜性心臟病教育示範重鎮。