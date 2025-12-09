極致質感迎馬年！三二行館靜奢禮盒 × 望月匠心甜點，送出最美的新春祝福

（圖／業者提供）

隨著歲末將近，節慶的腳步愈來愈近，象徵嶄新氣象的馬年也在期待中悄然揭幕。此刻，最能傳遞祝福的，莫過於一份兼具寓意、品味與珍藏價值的年節禮盒。今年，北投三二行館與香港精品烘焙品牌望月 Patisserie La Lune分別推出年度限定作品，以質地細膩、蘊含文化寓意的精緻選品，為 2026 年揭開最具儀式感的祝福序章。

三二行館延續一貫的靜奢語彙，推出年度馬年限定「駿啟新歲禮盒」，以「駿、馳、驥」三段寓意構築新年的味覺旅程，如同一匹在晨光中整裝待發的駿馬，象徵新年能量蓄勢待發。禮盒內三款饗味組合選材講究，包裝雅緻，從開盒那瞬間便能感受到節慶的珍稀質感。

以鮮嫩厚實的鮪魚佐義大利黑松露製成的「駿．極品松露鮪魚」，香氣深邃悠長，是味覺上最具「啟程」意味的序曲，彷彿為新歲開闢一條穩健前行的道路。緊接著登場的「馳．核棗糕」，以紅棗的甘潤與核桃的酥脆堆疊出溫暖香氣，象徵步步高升、雲程萬里，是最具祝福性的甜味詮釋。最後，以雙重韻味串起節慶喜悅的「驥．牛軋糖」，以柔韌奶香襯托堅果脆口，蔓越莓微酸點亮層次，如同新年雙喜臨門的幸福宣言。

三二行館馬年限定禮盒售價 2,880 元，預購優惠價 2,580 元，並提供大宗訂購折扣，預購期間延長至12月20日，成為今年高端送禮市場最具收藏意義的選品之一。（圖／三二行館提供）

另外，來自香港、以匠心烘焙聞名的望月 Patisserie La Lune以全球甜點界吹起的「開心果風潮」為靈感，推出三款全新春節限定口味：開心果曲奇、咖啡曲奇與黑白芝麻蝴蝶酥，並同步推出承載中西文化符碼的新春限定禮盒。

開心果曲奇採用義大利頂級開心果醬，呈現出溫潤堅果香與輕盈奶香的雙重層次，金黃外型襯托淡綠的清新視覺，是甜點迷無法錯過的冬季新品。望月招牌的黑白芝麻蝴蝶酥則以雙色芝麻堆疊出扎實的芳香，深受各年齡層消費者，特別是長輩族群的最愛；而咖啡曲奇以醇厚烘焙香呼應療癒系甜味，是午後配茶、配咖啡都完美契合的輕甜點。

望月今年的新春限定禮盒同樣亮點十足。設計團隊以中西文化共同象徵祥瑞靈獸意象為靈感，將經典的避邪招福符號轉譯成現代語彙，使禮盒兼具東方底蘊與現代美感，象徵賜福、迎新與守護新年的寓意。

望月 2026 新春禮盒已限量上市，預購享 95 折優惠，優惠至 2026 年 1 月下旬，並提供企業送禮客製方案。（圖／望月提供）

