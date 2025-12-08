「極道千金」嗨唱八點檔神曲狂洗腦 謝瓊煖甘願退位：讓出女主角

〔記者李紹綾／台北報導〕「極道千金」宮美樂近期在民視八點檔表現亮眼，她在即將上檔的《豆腐媽媽》飾演「萬珍珍」，劇組為角色量身打造專屬歌曲《welcome to 萬家》，上週五在各大平台曝光，短短一天衝破20萬觀看、跨平台累積逼近百萬瀏覽，被網友盛讚是「民視八點檔史上最強宣傳火力」。

宮美樂從去年《愛的榮耀》「蔡盈盈」到《好運來》「歐陽芊」，清新又帶點俏皮的形象深受觀眾喜愛。這回在《豆腐媽媽》挑戰飾演萬家的小女兒「萬珍珍」，身分是一位人氣直播主，活潑、可愛又貼近時代。談起角色，宮美樂笑說：「角色『珍珍』是洪都拉斯、謝瓊煖的掌上明珠，在家就是被寵到不行。」謝瓊煖更直接大讚：「我這個女兒太強大，我可以讓出女主角了，改叫她『珍珍豆腐』！」

廣告 廣告

此次《welcome to 萬家》曲風新潮、節奏洗腦，讓粉絲聽了驚呼連連，不少留言直喊：「根本年度神曲」、「聽一次就被洗腦」，更對即將開播的劇情期待度飆升。宮美樂透露，這首歌不只是角色主題曲，她更用歌詞把萬家每位成員逐一介紹，「希望在觀眾還沒追劇前，就能先透過音樂感受到萬家這個家庭的溫暖跟有趣」。

首支歌曲爆紅後，宮美樂也宣布正在緊鑼密鼓準備第二首唱跳作品，展現她跨越戲劇、歌唱、舞蹈的多元能量。她說：「希望大家能從《豆腐媽媽》看到我更多突破，也期待這部戲帶給觀眾滿滿的感動。」

《welcome to 萬家》MV：

【看原文連結】

更多自由時報報導

2中國女遊日「假冒台灣人」！ 京都壽喜燒名店一句話拆穿

60年一遇「赤馬紅羊劫」！太歲燈、光明燈這麼「安」就對了…

小煜宣布離婚！5年婚姻「9月已和平分手」 內情曝光

演《天國的嫁衣》走紅！ 49歲立威廉罹甲狀腺癌 看報告瞬間天塌

