「極道千金」被騙坐檯露臀 父得知後大怒：酒店是他們圍的

章家瑄自曝年輕時被騙去坐檯。（圖／中時資料照／盧禕祺攝；粘耿豪攝）

女星章家瑄剛出道時因家庭背景，被封為極道千金，她分享年輕時候想要引起爸爸注意，做了很多叛逆的事，例如燙頭髮、染頭髮、刺青，但都沒有成功，直到有次被朋友騙去打工，到了現場才發現是酒店，她雖然想逃，還是硬著頭皮做下去，沒想到隔幾天竟然被爸爸發現，因為「酒店是他們負責圍的」。

章家瑄最近上《11點熱炒店》談童年記憶，她回憶年紀很小時父母就離婚，母親搬到高雄，家裡3個小孩跟爸爸住，哥哥年紀很小時就被送到私立學校，她和弟弟被保母帶大，她覺得家裡的孩子算是被放養長大的，從小學校活動就很少看到爸爸出現，或許是因為彌補心理，她從國小就有零用錢，國中一個月還有5000元台幣可以花，而且5000元還只是基本，有時父親喝醉還會亂塞紅包，可運用的金錢便不斷增加。

章家瑄說，為了吸引父親注意，有次刺青被爸爸發現，他也不介意。某次章家瑄在朋友提議下到聲色場所打工，對方騙她說只要負責帶客人到位置上，一個月可以賺4、5萬元，她到現場才發現是酒店，換了制服旗袍還大露背、開岔開到露出屁股蛋，她為了不想失去這個朋友，還是繼續做，過了幾天終於引起父親注意。

章家瑄分享某天她打算出門上班時，被爸爸詢問要做什麼？她稱是找朋友，爸爸卻說她騙人，「我知道妳要去哪」，還將她大罵了一頓，主持人唐綺陽問章家瑄的父親怎麼知道，「他跟蹤妳？還是他在隔壁包廂？」章家瑄才吐露實情：「酒店是他們圍的」，原來那家酒店是章家瑄爸爸的「管轄範圍」，有人發現後去通風報信，章家瑄的爸爸才出手憤怒阻擋女兒繼續做傻事。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

