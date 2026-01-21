「極道千金」遭騙去酒店露臀坐檯！山雞老爸揪1關鍵抓包

章家瑄分享父女過往相處故事。（圖／翻攝自章家瑄臉書）





竹聯幫創幫元老「山雞」章尊良的女兒章家瑄，被外界稱為「極道千金」，她日前在節目中分享父女互動故事，提到年輕時為了引起爸爸關心，曾經被一位姊姊騙去酒店打工賺錢，後來爸爸知道後大發雷霆；如今為人母的她也終於明白，孩子們需要被關愛，父母親也有自己的難處，以自身經驗繼續教育並陪伴女兒。

章家瑄表示，年輕時很愛到處打工賺錢、交朋友，一名姊姊介紹她大夜班工作，說只要帶客人入座就能輕鬆賺進月薪新台幣4、5萬元；開工後她被要求換上大露背旗袍，下半身開高衩至臀部：「一動屁股都要露出來！」現場環境就像KTV卻一樣採包廂式經營，客群都是叔叔伯伯輩分。

章家瑄這才驚覺，這位姊姊欺騙她：「她把我騙到酒店去打工，可是我為了不想失去這個朋友，我就還是跟著她去上班」，第三天章家瑄要出門打工時，爸爸坐在客廳當場戳破她找朋友的謊言，發飆怒喊：「妳不要騙我，我知道妳要去哪！」原來那間酒店是爸爸的地盤，圍事的人通風報信才揭開這一切。



