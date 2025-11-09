極重症者長照居家補助3.6萬、送機構只補1萬 家屬盼政策修正

台灣長照2.0規定第8級的極重症失能者可獲每月3萬6180元補助，有家屬認為此等級的病患很難居家照顧，改送住宿型安養機構補助卻降為1萬元。今年透過長照業者向政府求助，盼長照3.0方案將極重症補助納入住宿型機構選項，真正減輕照顧者負擔。衛福部日前卻以不符長照政策「社區老化、在宅醫療」政策精神，未表同意。業者將訴諸召開立法院公聽會，持續為家屬需求發聲。

台灣長照3.0版本正緊鑼密鼓開會中，有家屬發現，舊版本在第8級失能者提供每月補助3萬6千多元，卻明文規定不適用住宿型機構。

有家屬認為，長照政策評估的第6至8級病患已屬極重症失能，一般來說需24小時照顧，家屬選擇居家照顧方案，除了照服員每天8小時照顧，還需自己照顧16小時，多數人白天工作，下班已有心無力。

一旦家屬選擇將失能者送往24小時照顧的住宿型機構，需面對動輒每月繳納3、4萬元的高昂看顧費，政府每月卻僅補助1萬元，連長照補助的3分之1都不到，落差甚大。

台南市1名護理師即考量補助問題，選擇讓極重症長輩在家使用每天8小時居家服務，剩下無力照顧的16小時，只好再花每小時1200元另請看護。最後不堪經濟負擔，只能退休投入照顧。

台灣長照社團法人協會理事長潘新傳日前在立法院開會時，即向衛福部反應極重症照顧補助納入住宿型機構。

台灣長照社團法人協會理事長潘新傳坦承接獲部分家屬陳情，日前開會時曾向衛福部反應，卻被認為不符「社區老化」與「在宅醫療」的長照政策方向。

潘新傳認為，衛福部既有心強調「喘息照顧」，應給極重症者家屬一個選擇「照顧方式」的權利，將號召全台長照業界公會，結合認同這項政策的民代，爭取在立法院召開公聽會，表達給家屬一個「改送住宿醫療機構，也能同額補貼」的選擇權利。

