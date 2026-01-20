極限吊掛！觀光船遊客心臟驟停 空勤馳援

空勤直升機隨即出動，前往海上進行吊掛救援。（圖／翻攝自空勤總隊臉書）





一艘開往彭佳嶼的觀光船，途中緊急發出求救訊號，原來船上一名乘客心臟突然驟停。空勤直升機隨即出動，前往海上進行吊掛救援，將乘客迅速送醫。

空勤直升機抵達漁船上方後，救難人員緩緩垂降接近船隻。由於海象惡劣，船身劇烈搖晃，救難人員小心翼翼地調整身體，數度調整後，終於成功降落到船上。

這次高難度作業是因為觀光船「魚鱗6號」上的乘客心臟驟停，需要緊急搶救。空勤總隊獲報後，克服夕陽西下造成的視線不佳，以及船體狹小、布滿天線與漁具的困難條件，成功吊掛乘客，並迅速送醫搶救。

不少網友觀看救援畫面後，紛紛向第一線辛苦的救難人員致敬。

