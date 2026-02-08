極限挑戰全球直播！ 目睹眼前驚險畫面恐帶來心理衝擊
【NOW健康 辰蘊如／台北報導】115年1月25日上午，全球620萬觀眾透過Netflix直播見證了傳奇攀岩家艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）以91分鐘徒手攀上台北101大樓。這場沒有繩索、沒有任何安全裝備的驚險挑戰，讓無數觀眾在螢幕前屏息凝神，手心冒汗。然而，這場成功的壯舉也引發德國等歐洲媒體的嚴厲批評，德國官方媒體《今日新聞》（Tagesschau）引述運動科學學者觀點指出，讓人觀看他人置身於高度致命風險之中，在倫理上存在爭議。專家擔憂這類直播可能對觀眾造成心理創傷，特別是當意外真的發生時。
目睹驚險場面 恐觸發創傷反應
國泰醫院精神科許峻維臨床心理師指出，創傷後壓力症候群不僅發生在親身經歷者身上，「目睹」死傷悲劇同樣可能造成心理創傷。當觀眾透過直播親眼看見他人處於極度危險或墜落的畫面，大腦會將此視為超出一般人類經驗範疇的事件，進而產生強烈恐懼與無助感。
亞洲大學附屬醫院指出，創傷後壓力症候群的症狀包括:驚險畫面反覆浮現腦海、出現相關惡夢、過度警覺、焦慮緊張、失眠等，這些症狀若持續超過1個月且影響日常生活，就需要尋求專業協助。特別值得注意的是，即使事件本身沒有發生在自己身上，光是目睹或知悉親友、甚至陌生人遭遇重大傷害，都可能成為心理創傷的來源。
正視心理健康 並適時尋求協助
Netflix為此次直播設置了10秒延遲機制，正是為了在萬一發生意外時能即時切斷畫面，避免觀眾直接目睹悲劇。這項措施反映出專業團隊對觀眾心理健康的重視。然而，對於已經目睹過類似驚險或意外畫面的民眾，許峻維心理師建議可採取以下自我照顧方式：與信任的親友傾訴感受、維持規律作息與適度運動、避免反覆觀看相關影像、培養有益身心的興趣。
許峻維心理師提醒，若發現自己在目睹創傷事件後持續1個月以上仍感到害怕、無助或情緒低落，應及早尋求精神科或心理諮商專業協助。創傷後壓力症並非軟弱的表現，而是正常的心理反應，透過認知行為治療、眼動減敏等專業療法，大部分患者都能獲得明顯改善，重拾生活品質。記住，保護自己的心理健康，從認識創傷反應開始。
