極限攀岩家周六徒手攀登101 中英文拜拜！賈永婕：幹大事的勇氣

美國攀岩家艾力克斯即將於24日徒手攀登101，101董事長賈永婕率先出面響應，率先登上101頂端圓球，並於臉書發文表示「我承認我已腿軟」。翻攝自賈永婕臉書



傳奇攀岩家艾力克斯．霍諾德(Alex Honnold)將在周六（1/24）挑戰徒手攀登台北101，影視串流平台Netflix將進行全球直播。101董事長賈永婕也發文吐露心聲，若能成為人類歷史性時刻的推手，把這紀錄、瞬間留在台灣、台北101是一件多麼驕傲的事，直呼有「幹大事的勇氣」。

賈永婕日前親身響應這項挑戰，率先攀上101頂端圓球，並表示自己「腿很軟」。「如果你是台北101的董事長，你會做這件事嗎？」賈永婕表示，上個星期六參加朋友聚會，一位非常有份量的朋友拋出這個問題，請現場大家回答。結果，有一半的人都說：不會。因為風險，真的太高了。

賈永婕說，她也知道有風險，她也很緊張，這根本是一個「人類史上幾乎不可能的任務。但是，如果能成為人類歷史性時刻的推手，把這個紀錄、這個瞬間，留在台灣，留在台北101，那是一件多麼驕傲的事情啊。所以答案其實很簡單：幹大事！不幹，永遠都不會有。」

賈永婕20日率領團隊拜拜，這是台北101史上第一次中英文雙語拜拜，賈永婕指出，相信神明一定也很期待這個星期六的活動，畢竟祂的視角最好、看得最清楚。

直播懶人包：

節目名稱｜《赤手獨攀台北 101：直播》（SKYSCRAPER LIVE）

直播平台｜ Netflix 全球獨家

直播時間｜2026 年 1 月 24 日（週六）09:00 AM（臺灣時間）

自由攀岩傳奇Alex Honnold即將於1月24日挑戰徒手攀登台北101。Netflix提供

