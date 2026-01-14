極限攀岩家將徒手攀爬台北101！賈永婕曬照先上陣 網看全腿軟

台北101董事長賈永婕今(14日)一早宣傳將開放讓Netflix節目《赤手獨攀台北101：直播》到101拍攝節目，並讓40歲極限攀岩家艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）完成這項任務。今午她再發文，分享自己先上陣試驗的照片，笑說自己是「瘋子董事長」才敢擔待這件事，「一般董事長應該已腿軟」。

賈永婕去年10月便曬出與艾力克斯霍諾德同框照片，說：「有神快拜！All hail the king，是的請期待！怎麼辦我好興奮喔全世界都將聚焦在台灣，在台北101的時刻！Oh my gosh, I’m so excited! The whole world will be focused on Taiwan and watching Taipei 101.Stay tuned!」，照片中可見她穿短袖體驗爬101露出笑容，引來網友誇獎她大膽。

今賈永婕再發文說：「天啊徒手攀爬也太危險，太可怕了吧！沒錯這樣想是正常的。不太正常的如我會覺得太強大，太厲害了！但是頂尖高手再神再厲害，也要有瘋子董事長願意擔當！一般董事長應該已腿軟.....」，賈永婕坦言嘗試的時候腿很軟，腳只踩了一條鋼圈，「但是我就是有勇氣站上去接受挑戰！」。

最後，賈永婕喊話：「Team 101 My team讓我們一起完成這個不可能的任務！」，有網友先前問她：「有預設過出意外的後果嗎？」她老神在在表示：「不用擔心喔」；還有人回：「這高度妳還能笑得燦爛，太佩服了，怎麼感覺這個高度我越看越想尿尿」，賈永婕說：「硬擠的笑容，來都來了」。

此外，Netflix今日釋出《赤手獨攀台北101：直播》（SKYSCRAPER LIVE）正式預告，自由攀岩傳奇猛將艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）將挑戰攀登全球最高摩天大樓之一：台北101。Netflix將於台灣時間1月24日（六）上午9時於Netflix全球直播。同一時間，將有5位直播嘉賓一同參與：Elle Duncan（主持人）、Emily Harrington、Mark Rober、Seth Rollins與Pete Woods。

正式預告中，艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）訴說道：「我想我這些年已經習慣了恐懼。不管事前做了多少準備，總有意料之外的事情發生」。影片也加入了Alex妻子的說法：「大家常常有一個疑問是：Alex現在是一個爸爸了，但仍在挑戰自由攀登？」但她也提到，Alex就是這樣的一個人。不過，毫無疑問，Alex必須心無旁騖、且完美完成這項挑戰。101層樓、508公尺、零容錯空間，這將是一場史無前例的摩天大樓自由攀登，Netflix獨家直播。

