極限攀岩家霍諾德今提前試爬101「攻頂身影曝」 明早9時正式開爬

知名的極限攀岩專家艾力克斯霍諾德（Alex Honnold），將在明天挑戰徒手攀爬台北101，到時候他將穿上特製球鞋，僅攜帶攀岩粉袋，預計90分鐘爬完508公尺、登上第101層樓，全程也會直播。今天不少民眾捕捉到他提前試爬且攻頂的身影，也提醒明日101會進行交管。

徒手爬101！ 26至90樓竹節般玻璃牆面最困難

沒有繩索輔助、沒有防護，攀岩家艾力克斯霍諾德挑戰徒手攀爬台北101，高度達508公尺，24號上午9點準時開爬，且全程將在串流平台直播。

霍諾德在信義路五段與松智路交叉口的台北101外牆攀爬，他先挑戰攀登台北101的1到25樓基座區，緊接著26樓到90樓，宛如竹節般外觀的玻璃牆面也是攀爬過程中最困難的區域，最後挑戰91樓至101樓的頂層攻頂區。霍諾德僅會攜帶攀岩粉袋及客製化球鞋，預計攀爬90分鐘完成任務。

霍諾德攀爬101分為3階段。圖／台視新聞

101週日周邊交管 串流平台將延遲10秒轉播

有民眾在霍諾德正式攀爬前一天捕捉到他試爬，並完成攻頂的身影，直升機也在一旁盤旋，直呼太強了，也有人覺得驚險。面對外界喊話有安全疑慮，更有人說是「不負責任賭博」，台北101董事長賈永婕發4大聲明反擊，表示不該將極限運動貼上負面標籤，台北101也能藉此展現專業的治理能力。

23號現場已拉起封鎖線，展開清場作業，24號將進行交通管制，不過屆時風力稍強，還可能有零星降雨，天候將是霍諾德的一大挑戰。另外，串流平台預計屆時將延遲10秒轉播，若發生意外會立即關閉影像，避免相關畫面流出。

24號101周邊將進行交通管制。圖／北市交通局提供

台北／楊祥瑜、陳建國 責任編輯／施佳宜

