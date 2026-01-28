極限攀岩成熱搜！ 中醫調理「筋傷」靠針灸與薰洗修復





【NOW健康 吳思奕／台北報導】美國徒手攀岩傳奇人物艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）於台北時間1月25日上午9點以無繩索、徒手方式成功攀登台北101大樓，歷時91分鐘登頂，全程全球同步直播，引起國際高度關注。這場挑戰過程驚險刺激，也讓難度極高的極限攀岩運動重新進入大眾視野。



攀岩不只拚臂力 指力與前臂耐力才是關鍵



從中醫觀點來看，攀岩是一項高度結合身體與意志的運動。中醫師林怡嫣指出，初期或單純的抱石路線考驗攀岩者的上肢和下肢的柔軟度、力量、耐力、敏捷度和平衡能力；而高難度攀爬更需仰賴「用腦」，包含高度的專注力、路線規劃、抗壓性以及高超的身體協調與判斷能力，是身、心並重的極限挑戰。

許多人以為攀岩最重要的是臂力。事實上，攀岩更講究全身的協調與效率。要具備良好的攀岩能力，需同時擁有氣血充足、筋骨強健與核心穩定等條件。對應到現代運動科學中的指力、核心力量、背部拉力、柔軟度與體重比。其中，指力與前臂耐力為攀岩這項運動最獨特的體能要求，手指要抓住極小的岩點（Crimps），需仰賴強大的肌腱韌帶強度。



運動傷害中醫5大調理重點 依體質靈活搭配治療



攀岩的過程中需要反覆發力，且在長時間對抗地心引力的情形下，容易因過度使用而造成軟組織損傷。常見的運動傷害類型以肌腱發炎和韌帶撕裂居多，其中，指腕、肘、肩部關節是最易受傷的部位。這類傷害多源於反覆發力、高張力負荷與恢復不足，屬中醫所稱的「筋傷」範疇。林怡嫣說，中醫將各類軟組織損傷歸類為「筋傷」。《傷科匯纂》有云：「挫閃者，非跌非打之傷，乃舉重勞力所致也……若不實時醫治，失於調理，非成痼疾，即為久患也。」說明即便沒有明顯的外傷，長期高強度訓練，若無適當修復，也將積累成難癒的舊傷。



處理筋傷的方式，中醫會依照患者體質與損傷性質，靈活搭配不同的治療方式，常見的調理重點主要包括以下5項：



【重點1】內服中藥： 依據損傷的急慢性與個人體質，開立活血化瘀、行氣止痛之方，加速組織代謝。



【重點2】針灸治療： 通過經絡傳導解除深層肌肉緊繃，並搭配拔罐負壓行氣活血，疏通肌筋膜沾黏。



【重點3】傷科理筋： 矯正微小錯位，還原骨架結構。



【重點4】小針刀治療： 針對頑固性的滑車韌帶增厚或陳舊性肌腱炎，小針刀剝離沾黏組織，重啟修復機制。



【重點5】外治薰洗： 運用中藥藥液薰洗浸泡患處，以溫熱藥力直達筋骨，促進局部循環與修復。



現代運動醫學已證實，運動表現的關鍵不僅在於訓練，恢復品質亦有決定性的影響。透過中醫的拔罐、針灸、薰洗等手段在恢復階段介入，不僅可減輕延遲性肌肉痠痛，也有助於預防再次受傷，使運動員能長期維持良好的狀態。



攀岩暖身與修復關鍵 手三陽經暖身、薰洗促循環



林怡嫣建議，在從事攀岩運動前可著重於手三陽經的暖身與伸展，至於運動後的恢復期則可以外用薰洗方促進氣血循環，加速修復。



▸手三陽經



攀岩大量使用手臂外側肌群。除了在攀爬前拉筋伸展，平日也可以拍打（輕）或推拿手陽明大腸經（手臂外側前緣）與手少陽三焦經（手臂外側中線），幫助氣血流注到指尖，減少抽筋與拉傷風險。



▸外用薰洗方：海桐皮湯（出自《醫宗金鑑》）



【配方】： 海桐皮6g、透骨草6g、乳香6g、沒藥6g、當歸5g、川椒10g、川芎3g、紅花3g、威靈仙3g、甘草3g、防風3g、白芷3g。



【用法】： 研磨成細末，裝入布袋中煎水煮開，薰洗肌肉痠痛之處。



【功效】： 舒筋活絡、行氣止痛。治跌打損傷疼痛。



長期高強度極限運動 恐致氣血失調與筋骨勞損



從中醫養生角度而言，適度運動有助於氣血流通、臟腑調和與情緒舒暢。攀岩若能控制訓練量並搭配充分恢復，對健康仍具正面效益。然而，長期從事極限運動，強度過高，易耗損陽氣、傷陰液，導致氣血失調與筋骨勞損，長遠可能有加速老化與導致身體衰退的風險。



林怡嫣指出，極限運動的價值不在於養生或塑形，而在於其展現突破自我、挑戰極限的精神層面。艾力克斯．霍諾德能完成徒手攀登台北101，人們所讚賞的是他無比的勇氣、意志與長期累積的身心修養。對一般民眾而言，更重要的是在追求挑戰的同時，重視身體訊號與修復機制，讓運動成為可長久的健康實踐，而非一次性的冒險行為。



