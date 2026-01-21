極限攀登101倒數3天 賈永婕嚴正提醒勿做2件事

艾力克斯・霍諾德將在24日挑戰徒手攀登台北101，賈永婕也宣布注意事項。（圖／翻攝自賈永婕臉書）





全球知名攀岩家艾力克斯・霍諾德（Alex Honnold）將在24日挑戰徒手攀登台北101，並且全程由Netflix直播，消息曝光後，更是受到全世界矚目。對此，台北101董事長賈永婕今（21）日在社群平台公布當天注意事項，呼籲民眾務必配合。

賈永婕表示，這次活動動員了美國Netflix團隊與英國極限運動拍攝製作團隊，現場工作人員超過百人，整體拍攝與執行涉及高度專業與大量精密演算，任務複雜、挑戰極高，也因此特別提醒兩大注意事項。

賈永婕說明，「第一、請勿闖入管制區域，讓專業團隊能在安全、無干擾的情況下，專心完成任務；第二、請勿自行操作無人機拍攝，避免影響拍攝安全與飛行判斷，也請尊重專業團隊的作業規劃。」

賈永婕希望能讓國際團隊看到台灣人的高素質與專業，希望大家可以尊重獨家直播畫面，「不要硬闖、不要干擾。」另外她也補充，最好的視角就是Netflix的官方直播，除了畫面精彩，還有主持人及世界級極限攀爬好手的即時講解，最後她也喊話，「謝謝大家的理解與配合，一起讓這場國際級活動順利、成功、精彩完成！請與我們一起創下台灣的驕傲。」



