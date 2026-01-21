極限攀登101周六登場 賈永婕揪霍諾德拜「綠色乖乖」呼籲這2件事

極限攀登101周六登場，賈永婕和霍諾德在供桌前舉香，祈求活動圓滿落幕。翻攝賈永婕臉書



傳奇攀岩大師霍諾德（Alex Honnold）本周六將挑戰徒手攀登台北101，串流平台Netflix也將全球同步直播，為了這場活動，101董事長賈永婕今天（1/21）擺出供桌祭拜，祈求保佑圓滿順利，供品中還可見到兩大箱綠色乖乖。她呼籲民眾不要闖入管制區域，並請勿自行操作無人機，希望大家配合。

賈永婕在臉書表示，這次活動動員了美國Netflix團隊與英國極限運動拍攝製作團隊，現場工作人員超過百人，整體拍攝與執行涉及高度專業與大量精密演算，任務複雜、挑戰極高。

賈永婕呼籲大家兩件事，第一 、不要闖入管制區域，請讓專業團隊能在安全、無干擾的情況下，專心完成任務；第二、請勿自行操作無人機拍攝，避免影響拍攝安全與飛行判斷，也請尊重專業團隊的作業規劃。

賈永婕強調，最好的視角，就是Netflix的官方直播，除了精彩畫面，還有主持人與世界級極限攀爬好手的即時講解，一定能看到許多難得一見、近距離卻更安全的精彩瞬間。希望讓國際團隊看到台灣人的高素質與專業度，也請大家尊重獨家直播畫面，不要硬闖、不要干擾。

貼文附上的照片中，可見賈永婕和霍諾德在供桌前舉香拜拜，共桌上放了水果及2大箱綠色乖乖，希望這場活動能平安落幕。

霍諾德（左）即將攀登台北101，賈永婕呼籲民眾不要自行操作空拍機拍攝。翻攝賈永婕臉書

