極限施壓！ 下令封鎖油船進出委內瑞拉 川普又喊「錢還來」

美國總統川普對委內瑞拉的行動升級，繼炸運毒船，以及揚言完全封鎖委內瑞拉領空後，現在他又下令封鎖受制裁的委內瑞拉油輪進出。外界解讀，美國想藉此斬斷委內瑞拉的經濟命脈，希望能步步進逼，直到委內瑞拉總統馬杜洛下台為止。

川普對委內瑞拉極限施壓再出招，下令封鎖受制裁油輪進出委內瑞拉。（圖／達志影像美聯社）

美國總統川普近期對委內瑞拉採取一系列強硬行動，從打擊毒品走私、炸運毒船，到揚言封鎖委內瑞拉領空，現在更下令封鎖受制裁的委內瑞拉油輪進出。這些行動被外界解讀為美國意圖斬斷委內瑞拉重要經濟命脈，目的是逼迫馬杜洛下台。美軍已在加勒比海海域部署多艘軍艦，包括「咆哮者」電子作戰機和「硫磺島號」兩棲攻擊艦，使委內瑞拉面臨嚴峻的國際壓力。

川普表示，美國海上打擊毒品行動已使從海洋帶入的毒品減少了94%。為了加強打擊毒品走私，他不惜動用軍事力量，並於17日公布在東太平洋打擊運毒船的畫面，造成4人死亡。川普強調美國擁有世界上最強大的軍隊，而且他表示委內瑞拉已被有史以來最大規模的艦隊徹底包圍。

為阻止委內瑞拉用石油資助毒品走私，川普宣布將封鎖進出委內瑞拉受制裁的油輪。面對美國的威脅，委內瑞拉首都卡拉卡斯市長梅連德斯（Carmen Melendez）呼籲民眾捍衛國土，委內瑞拉總統馬杜洛則堅決表示委內瑞拉絕不會成為任何人的殖民地。委內瑞拉國防部長羅培茲（Vladimir Padrino Lopez）也現身痛罵川普像是得了妄想症。

目前情勢對委內瑞拉相當不利，美軍在附近海域部署了福特號航空母艦，約10多艘軍艦和潛艦，以及10架F-35戰機和無人機等。川普宣布海上封鎖後，已有船隻選擇改道避免遭殃。委內瑞拉議長Jorge Rodriguez強調，委內瑞拉的土地、石油和天空都屬於委內瑞拉人民。

皇家國際事務研究所Christopher Sabatini認為，川普此舉是為了完成2019年未完成的心願。當時川普試圖推翻馬杜洛，支持反對派成立臨時政府，甚至邀請反對派領袖瓜伊多出席國情咨文演說，但最終不了了之。如今川普回鍋，就開始執行未完成的報復行動。

川普封鎖的理由包括委內瑞拉曾在前總統查維茲和現任總統馬杜洛執政期間，推動石油產業國有化，強制徵收艾克森美孚等美國企業資產。Sabatini指出，委內瑞拉80%的出口都是非法石油，透過受制裁船隻運輸，若川普關閉這條通道，將扼殺委內瑞拉的財政收入。對此，馬杜洛只能向聯合國提告，而鄰近的墨西哥也害怕地緣局勢升溫，同步呼籲聯合國防止流血事件發生。

美國空軍退役上校Cedric Leighton認為，打擊運毒船隻無法達到政權更迭的目標，真正需要打擊的是更大的目標，如油輪。川普下令封鎖後，全球地緣政治緊張局勢再度升高，但也緩解了市場對全球原油供給過剩擴大的疑慮，國際油價週三大漲超過1%。

